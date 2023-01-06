新北圖書館去年統計出爐 預約第一名是這本

新北市立圖書館2022年圖書館統計資料出爐，年度10大熱門預約書中，現代青少年文學中難得一見的長篇奇幻小說《修練》，為去年最受大家喜愛的書，一共被預約了2770次，是熱門預約書排行榜的TOP1。

暢銷書《被討厭的勇氣》與《情緒勒索》則分居2、3名，疫情影響人們的情緒，療癒心理書仍持續獲得讀者青睞；另外，日本人氣推理作家東野圭吾的3本作品「解憂雜貨店」、「戀愛纜車」與「雪煙追逐」均登上榜單，堪稱人氣王。

新北市立圖書館表示，去年新北市借閱書籍冊數超過1400萬冊，疫情邁入第三年，「與疫共存」成為新生活顯學，在百大熱門預約排行榜中，心理勵志與商業理財類的書籍仍是閱讀大勢，許多人藉由閱讀尋求「紙上心理諮商」，從書中找到安放自己內心的平靜角落，療癒人心的心理勵志書籍。

另因疫情衝擊，加上通膨升息、股市震盪，也讓大家關注投資理財等相關知識，尤其吸引職場新鮮人與中壯年族群的讀者。文學小說類一樣稱霸排行榜，其中以奇幻、推理主題最夯，近年來，奇幻文學蔚為風潮，例如去年熱門預約書排行榜冠軍的《修練》，便是一本由國人自創，結合東方古典神話的奇幻小說，不僅贏得青少年最多青睞，大人也同樣喜歡，堪稱老少咸宜。

新北市圖表示，少子化下，父母重視孩子的閱讀力，因此親子教養與童書也深受家長喜愛，一樣是借閱人氣書。