基隆高中學生走讀太平山城出桌曆 畫出美麗與淡淡憂傷

國立基隆高中美術資優班是一群愛畫畫的學生，這學期學校與太平山城藝棧合作，了解太平山城的故事，走讀太平山城，學生將成果製作2023年小桌曆。學生以自己的體驗發想創作，畫出山城的美麗與凋零的淡淡憂傷，同學都爭相索取。

基隆高中指出，如何讓基中愛畫畫的孩子，可以將自己的成果展現，是基中師長的目標，在這學期學校與太平山城藝棧合作，探訪基隆很有人文風情的太平山城。

「KEELUNG」基隆地標是大家所熟知的景點，位於地標下方依著山而建的一棟棟建築，臨近基隆港，山上可看到整個港區。

山城早期是碼頭工人的聚落，但近年來因為人口外移，卻逐漸演變成凋零且落寞的地區，這個區域被當地人稱為「罾仔寮」，也就是大家口中的太平山城。

為了瞭解太平山城的故事，學校帶領基中的孩子過走讀、走繪、採集以山城的自然景觀調查，及人文互動體驗作為發想的創作主軸。邀請藝術家王傑老師、鄭開翔老師、張家荣老師等進行繪畫分享及教學。

創作過程中，在老師的陪伴下，學生們建立了很深厚的畫工，有歡笑、有眼淚、有互相勉勵和扶持。學生將學習成果，透過桌曆畫作呈現，學生創作的初衷，就是「以繪畫的力量對於這個沒落的聚落注入更多的希望及能量」。

「我們一起做了一件很棒的事情」創作的學生說，大家把自己的體驗，看到的花鳥、人文、建築、街道畫成一幅幅的圖像，除了美麗，還畫出凋零的山城中淡淡的憂傷，透過繪畫描繪太平山城不同的故事。