備戰全中運 台南市中運今在開天宮引燃聖火

備戰全中運，台南市中等學校聯合運動會將在本月6日開幕，今天於永康區開天宮舉行聖火引燃儀式，由大灣高中學生表演鼓術揭開序幕，市長黃偉哲表示，希望各路小將能在賽場上勇於突破，爭取參加全中運的榮耀，盼台南體壇再創佳績。

體育局長陳良乾指出，今年市中運有14項競賽種類，3124名選手參加，是台南市各國高中選手的年度盛事，相較上屆參賽人數共增加237人，反映出台南市推動基層體育的成效，6日將在新營田徑場舉辦開幕典禮。

黃偉哲表示，市中運是台南市最高等級的學生綜合型運動賽會，也是參加全中運的前哨站，為各路好手展現實力、積極爭取入選代表的大好舞台，去年全中運台南市代表隊拿下41金、39銀、42銅等共122面獎牌的好成績，破縣市合併以來拿最多金牌數及總獎牌數的紀錄，希望參與本屆市中運的選手都能夠在賽場上盡情發揮實力，挑戰自我極限，爭取參加全中運的殊榮，為青春留下美好回憶。

黃偉哲說，開天宮建廟始於1762年，至今已逾260年，是永康區著名地標及精神信仰之一，相信在諸尊神明的庇佑下，能夠讓賽會更加圓滿成功，選手表現優良。

本屆市中運聖火隊由培育出「最速國中生魏浩倫」的新化國中田徑隊擔任，將在永康區、仁德區、歸仁區、關廟區及龍崎區等14所國高中傳遞聖火，象徵傳承精神，一棒接力一棒，並代表運動員持續不懈的毅力。