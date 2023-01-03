嘉市民族國小結合東市場 打造一整套科技防災利器

嘉義市民族國小長期深耕數位學習，曾用水桶加裝扇葉、濾紙等自製空氣濾淨桶，放在嘉邑城隍廟內有效淨化空氣；今年以守護木構造的東市場為主題，田野調查救災器材、逃生路線，師生正著手寫程式，將打造熱感應器，未來擬偵測熱源發出蜂鳴，導引逃生，用一連串科技防災。

校方表示，民族國小數位學習團隊導入「POSE+A翻轉教學模式」，培養善用資訊工具，進行學習與解決問題的能力；2018年導入空氣盒子，到東市場學習空品監控，並應用物聯網發展跨域課程，以具體結論對公部門提出建議；2019年加入科技創客的理念，組裝空氣小屋，編寫程式監測空品，學生還進行市場問卷調查。

2020年，發展空氣盒子家、空氣數據家及空氣行動家等課程模組，結合嘉大資工系做大數據分析；2021年將空氣小屋應用在教室，發展教室空品警示方式，學生另以公民行動改善廟宇空品，與市府環保局合力推動百年東市場空品淨化區。

校方指出，此學期主題「科技防災，守護東市場」，帶學生走讀東市場，以SDGs的目標概念出發，先引導發現市場歷史建築太子樓，建構縮小比例的木構造模型，辨識出東市場為木構的潛藏危機，進而構思科技防災的儀器。

學生經過田野調查，確認救災器材放置位置、釐清逃生路線，目前著手寫程式來研發熱感應器，未來放在熱源附近，只要感應到過熱，就啟動蜂鳴器，導引取得救災器材和逃生路線，成為一連串的科技防災。