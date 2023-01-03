快訊

涉案拒捕還受訪喊冤 方仰寧「看不下去」警告莊武能：別再放話傷警譽

經典賽／會長蔡其昌出面！張育成點頭若入選中華隊一定義不容辭

全民準備領現金 學者：「這時間點發放」刺激經濟效果最好

嘉市民族國小結合東市場 打造一整套科技防災利器

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市民族國小本學期以「科技防災，守護東市場」主題，從製作東市場的木構模型，打造一連串科技防災系統。圖／民族國小提供
嘉義市民族國小本學期以「科技防災，守護東市場」主題，從製作東市場的木構模型，打造一連串科技防災系統。圖／民族國小提供

嘉義市民族國小長期深耕數位學習，曾用水桶加裝扇葉、濾紙等自製空氣濾淨桶，放在嘉邑城隍廟內有效淨化空氣；今年以守護木構造的東市場為主題，田野調查救災器材、逃生路線，師生正著手寫程式，將打造熱感應器，未來擬偵測熱源發出蜂鳴，導引逃生，用一連串科技防災。

校方表示，民族國小數位學習團隊導入「POSE+A翻轉教學模式」，培養善用資訊工具，進行學習與解決問題的能力；2018年導入空氣盒子，到東市場學習空品監控，並應用物聯網發展跨域課程，以具體結論對公部門提出建議；2019年加入科技創客的理念，組裝空氣小屋，編寫程式監測空品，學生還進行市場問卷調查。

2020年，發展空氣盒子家、空氣數據家及空氣行動家等課程模組，結合嘉大資工系做大數據分析；2021年將空氣小屋應用在教室，發展教室空品警示方式，學生另以公民行動改善廟宇空品，與市府環保局合力推動百年東市場空品淨化區。

校方指出，此學期主題「科技防災，守護東市場」，帶學生走讀東市場，以SDGs的目標概念出發，先引導發現市場歷史建築太子樓，建構縮小比例的木構造模型，辨識出東市場為木構的潛藏危機，進而構思科技防災的儀器。

學生經過田野調查，確認救災器材放置位置、釐清逃生路線，目前著手寫程式來研發熱感應器，未來放在熱源附近，只要感應到過熱，就啟動蜂鳴器，導引取得救災器材和逃生路線，成為一連串的科技防災。

校長陳文瑜表示，數位學習在校內一直都是「現在進行式」，去年雖然沒有提送專案計畫，但團隊的腳步並未停歇，老師洪慶昇、楊佳惠與林崇光持續課程創新與專業精進，繼續「養」課程與「養」專業素養，今年為雲嘉嘉唯一入選教育部中小學數位學習深耕計畫的國小。

嘉義市民族國小本學期以「科技防災，守護東市場」主題，從製作東市場的木構模型，打造一連串科技防災系統。圖／民族國小提供
嘉義市民族國小本學期以「科技防災，守護東市場」主題，從製作東市場的木構模型，打造一連串科技防災系統。圖／民族國小提供
嘉義市民族國小本學期以「科技防災，守護東市場」主題，從製作東市場的木構模型，打造一連串科技防災系統。圖／民族國小提供
嘉義市民族國小本學期以「科技防災，守護東市場」主題，從製作東市場的木構模型，打造一連串科技防災系統。圖／民族國小提供
嘉義市民族國小長期深耕數位學習，曾自製空氣濾淨桶，放置嘉邑城隍廟，淨化空氣。圖／民族國小提供
嘉義市民族國小長期深耕數位學習，曾自製空氣濾淨桶，放置嘉邑城隍廟，淨化空氣。圖／民族國小提供
嘉義市民族國小本學期以「科技防災，守護東市場」主題，從製作東市場的木構模型，打造一連串科技防災系統。圖／民族國小提供
嘉義市民族國小本學期以「科技防災，守護東市場」主題，從製作東市場的木構模型，打造一連串科技防災系統。圖／民族國小提供

團隊 歷史建築 教育部

延伸閱讀

嘉市今+289例…市府催打疫苗 加碼送浴巾1條

嘉市轎車疑雨中失控「甩尾」 擦撞釀小貨車潰縮2受困

民進黨嘉市黨部開鍘！王美惠兩名大將遭開除黨籍

林口三井Outlet失火了？ 免驚！是春節防災演練

相關新聞

家境辛苦！啟英高中李忠誠跨越職科藩籬 考取台大會計系

桃園啟英高中資料處理科3年級的李忠誠，一家七口仰賴在當貨車司機的爸爸維持家計，不過認真向學的他，不僅3年都是班上第1名，...

嘉市民族國小結合東市場 打造一整套科技防災利器

嘉義市民族國小長期深耕數位學習，曾用水桶加裝扇葉、濾紙等自製空氣濾淨桶，放在嘉邑城隍廟內有效淨化空氣；今年以守護木構造的...

北一女樂儀旗隊抵終點才放鬆 大啖In-N-Out漢堡

北一女樂儀旗隊代表台灣參加美國加州玫瑰花車遊行，經過近2小時、9公里的徒步演出，抵達終點後，終於放鬆心情，享用加州著名的...

疫情成教育百年最大危機 新北系統化防疫教案成轉機

新冠疫情邁入第4年，不僅改變教學模式，防疫也成為課堂中的一環。新北教育局將各國小防疫教案系統化，整理彙集成冊，提供現場教...

北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 學生互道「我們很棒」

由總統蔡英文親授的中華民國國旗帶頭，北一女樂儀旗隊今天登上玫瑰花車遊行，沿路75萬名觀眾熱情歡呼，參與的學生在終點受訪說...

樹中逾6成原民生 獲族語認證

新北市推動原住民族語教育，逐年增設沉浸式族語幼兒園，也補助幼兒園族語扎根計畫等，其中樹林高中是新北唯一市立原住民重點高中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。