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新北光仁中學今發表「小王子」音樂劇

聯合報／ 教育事業部
新北光仁中學高二音樂班今日演出「小王子」音樂劇，呈現〈相遇〉、〈玫瑰與小王子〉、〈狐狸與小王子〉等曲目。圖╱光仁中學提供
新北光仁中學高二音樂班今日演出「小王子」音樂劇，呈現〈相遇〉、〈玫瑰與小王子〉、〈狐狸與小王子〉等曲目。圖╱光仁中學提供

新北市光仁中學今日舉辦微型音樂劇發表會，由高二音樂班學生、搭配三位樂手，分組詮釋音樂劇「小王子」曲目，再現小王子與狐狸、玫瑰的經典對白。

光仁近年與C MUSICAL合作推動微型音樂劇課程，邀請業師教學生劇本創作、劇場實務。本學期選定韓國音樂劇「小王子」，演出中文版〈相遇〉、〈玫瑰與小王子〉、〈狐狸與小王子〉三段曲目。

學生張瑋芳說，唱歌時要兼顧動作跟表情挑戰很大。學生蔡仁豪則表示，透過音樂劇詮釋小王子跟僅從課文學習感受完全不同，更能進入故事：表演時不論演奏或音樂劇，表情的展現都很重要，將來希望有機會意再挑戰音樂劇。

指導老師張芯慈說，這套課程經過三年打磨，今年演出的「小王子」有原作，觀眾對角色亦有想像，如何演得到位、歌唱之餘兼顧走位、表情，對學生是很好的磨練。

張芯慈表示，並非音樂班學生都能唱歌，所以要先帶全班練歌，再選角。這門課不是要教出音樂劇演員，而是培養表演者透過解讀台詞，進入角色，當學生熟悉這套過程，更能勝任抽象音符的理解與詮釋，提升演奏實力。

光仁中學音樂班歷史悠久，近期獲得「新北創新教育加速器計畫」支持，音樂班學生不僅提升古典音樂技巧，也學數位音樂、音樂劇編導等跨域能力。校方也重建表演教室，改裝為新北市藝術教育中心。

校方表示，有「新北市創新教育加速器-藝術工場計畫」的協助，光仁建立以微型音樂劇為基礎的特色課程，學生除了體驗編導、演出，未來還要利用專業設備學習劇場操作技術。

新北光仁中學高二音樂班今日演出「小王子」音樂劇，呈現〈相遇〉、〈玫瑰與小王子〉、〈狐狸與小王子〉等曲目。圖╱光仁中學提供
新北光仁中學高二音樂班今日演出「小王子」音樂劇，呈現〈相遇〉、〈玫瑰與小王子〉、〈狐狸與小王子〉等曲目。圖╱光仁中學提供
新北光仁中學今日舉辦微型音樂劇發表會，由高二音樂班學生擔綱演出「小王子」。圖╱光仁中學提供
新北光仁中學今日舉辦微型音樂劇發表會，由高二音樂班學生擔綱演出「小王子」。圖╱光仁中學提供

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