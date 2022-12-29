師鐸獎教師嘆台灣學生寫作能力「雪崩式崩壞」 同行超有感：家長也一樣

曾獲師鐸獎的高中教師蔡淇華，常在社群分享觀點與自身教學經驗，昨天（28日）他感慨發言，認為台灣學生的寫作能力正以「雪崩的速度」在崩壞，引發許多教師共鳴，更表示「連家長們的閱讀能力也下降很多」。

高中教師蔡淇華指出，以他教學30年、帶校刊23年的經驗來看，台灣學生的寫作能力「正以雪崩的速度在崩壞」，身為教師的他「超有感」，並語帶保留的表示「原因很多，有些話不能講」。

此話引起不少人共鳴，紛紛留言「沒錯，改作文時非常有感」、「日常裡，我帶學生寫小短文就很有感，寫作能力以火箭墜毀的速度崩壞」、「閱讀力也很慘」、「因為國文不好 所以……連帶數學也不好」、「國文變差，連帶英文也很難學好，目前我也感到非常痛苦」、「有人還美其名說是『每個世代有每個世代的語言』，我接受，但不能把語無倫次列入啊」、「尤其疫情這兩年出來的學生超級明顯」。

有人也提到，不只學生出問題，家長能力也一樣下降，「唉，真的超有感，大人也是」、「只說學生雪崩也不是太公平……大人其實也滾下去了。寫完整文字的人少，發短訊的多」、「教了22年的高年級也超有感，小聲的說：其實連家長們的閱讀能力也下降很多，給的通知單不是不讀，就是看錯」。

但有網友為學生抱不平，認為各世代能力偏重不同，「可是他們視覺超強」、「拍照能力都很强」、「我覺得凡事要看一體多面……現代校刊的美化以及平面設計亦是30年前所遙遙不可及的」、「每個年代有每個年代的人擅長的工具跟表現形式，所謂的大人們都沒有新一代的小朋友的圖像以及影像創作能力，如果你創作的短影音可以在抖音小紅書IG上獲得上萬次年輕同儕的觀看，為什麼要花時間在FB上寫文章給我們這些老人看呢？是年長的一代要與時俱進才行，不然就變成我們小時候罵我們不成材爛草莓的那一代一樣而已」。

留言區討論熱烈，蔡淇華首先感謝網友們「非常有感的討論」，並表示「其實所有的問題，都是系統性的問題。作文分數不高，其實不重要。最重要的是，寫作能力會牽涉到邏輯思考丶思辨丶溝通能力丶跟表達能力。尤其在這一個自媒體的時代，學生投入那麼多時間在學校，沒有從寫作教育裡得到有效表達的素養，那就太可惜了」。