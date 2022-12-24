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校園海洋生物大集合 祥和國小慶生也宣導愛護海洋生態

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
祥和國小校長陳志峰。記者李宗祐／攝影
祥和國小校長陳志峰。記者李宗祐／攝影

嘉義縣朴子市祥和國小今天舉辦創校19年校慶，小朋友打扮成各式各樣的海洋生物，包括鯊魚、章魚、熱帶魚、海龜、螃蟹等在校園到處游走，家長拿著手機、相機爭拍可愛模樣；校長陳志峰表示，校慶以海洋生物為主題，讓各年級小朋友發揮創意，也宣導重視海洋生態保育

今天雖然寒流來襲，幸好出現暖陽，小朋友將準備許久的海洋動物道具裝飾在身上，從附設幼兒班到國小高年級，依序進入會場，五彩繽紛的海洋生物經過廣場，大聲祝賀祥和國小生日快樂，家長紛紛拿著手機、相機尋找寶貝的身影，拍下值得紀念的可愛甜美畫面。

接著各年級表演後進行趣味競賽，校園也展出各年級的學藝作品，海洋宣導，志工團媽媽二手制服、手工魔法筆義賣等。

校方也邀請海洋保育署雲嘉工作站，結合祥和國小海洋教育資源中心，共同設計「海洋保育、海廢再生」闖關活動。學生豐富多元靜態成果展，呈現祥和國小長期致力推動海洋教育，扎根課程的努力。

校長陳志峰表示，有鑑於海洋環境遭到破壞，校慶以海洋嘉年華作為主題，祝賀學校生日快樂，也為海洋生態保育發聲，一起親海、愛海與知海，透過身體力行共同守護海洋生態，珍惜海洋資源。

嘉義縣祥和國小志工團媽媽趣味造型登場。圖／祥和國小提供
嘉義縣祥和國小志工團媽媽趣味造型登場。圖／祥和國小提供
嘉義縣祥和國小校慶小朋友打扮成各式海洋生物繽紛進場。圖／祥和國小提供
嘉義縣祥和國小校慶小朋友打扮成各式海洋生物繽紛進場。圖／祥和國小提供
嘉義縣祥和國小校慶，小朋友打扮成各式海洋生物繽紛進場。圖／祥和國小提供
嘉義縣祥和國小校慶，小朋友打扮成各式海洋生物繽紛進場。圖／祥和國小提供
嘉義縣祥和國小校慶，小朋友打扮成各式海洋生物繽紛進場。圖／祥和國小提供
嘉義縣祥和國小校慶，小朋友打扮成各式海洋生物繽紛進場。圖／祥和國小提供
嘉義縣祥和國小校慶，小朋友打扮成各式海洋生物繽紛進場。記者李宗祐／攝影
嘉義縣祥和國小校慶，小朋友打扮成各式海洋生物繽紛進場。記者李宗祐／攝影
嘉義縣祥和國小校慶，小朋友打扮成各式海洋生物繽紛進場。圖／祥和國小提供
嘉義縣祥和國小校慶，小朋友打扮成各式海洋生物繽紛進場。圖／祥和國小提供

生日 生態保育 海龜

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