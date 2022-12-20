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致用高中與勤益科大推企業產學合作專班 升學就業一條龍

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市致用高中與國立勤益科大，今天結合中部優質8家企業培育人才產學攜手合作。圖／致用高中提供
台中市致用高中與國立勤益科大，今天結合中部優質8家企業培育人才產學攜手合作。圖／致用高中提供

台中市致用高中與國立勤益科大，今天結合中部8家企業培育人才產學攜手合作，對就讀機械科、汽車科、電子科、資訊科高三學生規劃升學就學一條龍作法，到國立科大就讀，也可到優質企業上班工作。

致用高中校長陳添旺表示，今天早上9點配合教育部力推產學攜手合作計劃，結合國立勤益科大資訊管理系及中部地區知名優質精密機械產業，光電產業、汽車電子產業等企業產學攜手合作，辦理「智慧產業資訊應用專班」，讓國立大學科大及企業一同投入培育人才行列。

合作廠商包括上銀科技、車工電子、勝源機械、睦茗精密齒輪、鉅鋼機械、鼎仕精密、橋椿金屬、曜凌光電等知名企業，今天辦理高三學生企業媒合就學就業招生說明會，場面熱烈，學生詢問度高。

致用高中為高三應屆畢業生提供一邊可升學就讀國立科大、一邊可到優質企業上班，升學就業同時可兼顧，也解決經濟弱勢學生升學就業需求，創造學校產業與人才培育的多贏效果。

國立勤益科大資訊管理系主任黃俊明表示，為培養企業所需技術人才，「智慧產業資訊應用專班」開設相關課程，致力產業數位轉型的智慧化，例如設計與產業製造、機電整合與自動化、大數據、物聯網、人工智慧、智慧機械等相關課程；就學修業4年，取得國立科技大學學士學歷，同時擁有4年工作薪資及資歷。

台中市致用高中與國立勤益科大，今天結合中部優質8家企業培育人才產學攜手合作。圖／致用高中提供
台中市致用高中與國立勤益科大，今天結合中部優質8家企業培育人才產學攜手合作。圖／致用高中提供

升學

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