冷風冷雨辦泳賽 台南家長淋雨超不爽

台南市體育局、南市體育總會昨起在東區崇明國中游泳池舉辦市長盃短水道分級游泳錦標賽，因天冷又下雨，尚未完工會漏雨的風雨球場充當家長休息處，引起家長不快。校方表示，泳委會商請協助後，有開放活動中心、走廊讓家長避雨、休息，今天雖沒下雨，也開放家長使用。

台南市長盃短水道分級游泳錦標賽昨起在崇明國中游泳池舉行，首日以低、中年級為主，今天為高年級、國中組，昨天台南天雨，風也大，氣溫驟降，因家長休息處設在一旁尚未完工的風雨球場，會漏雨，引起部分家長不滿，在群組發牢騷，認為有繳場地費參加比賽，卻是會漏雨的休息處，批「有夠蝦」，並請市長黃偉哲了解此活動。也有家長反映，「檢錄場地只有1台電腦，人員也不足... 工作人員態度不佳。」

崇明國中校長陳威介表示，該校游泳池委外經營，這次比賽是由游泳委員會向經營的廠商租借，因旁側有尚未完工但安全無虞的風雨球場，學校同意讓選手家長當休息處。但昨天突然下雨，家長淋雨，主辦單位希望能提供場地供家長休息，因此臨時開放活動中心、走廊讓家長休息，今天雖沒下雨，但因天冷，也開放活動中心、走廊，讓家長使用。

體育局長陳良乾表示，游泳委員會這次比賽，沒有針對可能下雨做好備胎，才發生有家長淋雨情形，另也聽到家長抱怨服務人員態度不好的聲音，昨天他也為此待到晚上7點才離開，賽後會針對此事件開檢討會改善。