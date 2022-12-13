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長榮中學勇奪英語讀劇特優 沉浸式教學功不可沒
台南市長榮中學國中部參加全市英語文競賽，甫勇奪英語讀劇特優，國一黃芷恩在老師用心的指導下，也獲得英語說故事比賽表現優良的殊榮，今天接受學校表揚。校長許德勝表示，除了賽前的衝刺訓練，平日的沉浸式教學功不可沒。
指導老師舒萍及梁馨予表示，參賽學生為國一、國二生，準備過程中遇到疫情和段考，孩子們可以練習的時間不到3周，但大家把握時間練習，加上默契好，榮獲讀劇特優。
「成功絕非偶然」，學生表示，3周裡，大家全心投入，老師也花費許多時間，一個一個調整我們的語調和動作，還要整合默契，雖辛苦卻值得，也寫下國中生涯亮眼的一頁。
學生楊椗、陳書婷、何伃芯、葉亮寬、林宥瑄表示，讀劇內容改編自原住民的傳說故事「鳳梨的由來」，講述麻達在村人與母親生病時，到關子嶺尋藥的勇敢故事，途中遇到鳳凰被老鷹攻擊，麻達救下鳳凰後，一同前去太陽神取得鎖頭，順利取得救命丹，村人與母親因此病情好轉。此時太陽神派公雞要回鎖頭，麻達不願意，所以接受懲罰變成泥土、鳳凰變成植物，人們為了紀念他們，當植物結成果實時，命名為鳳梨。
黃芷恩說，初次挑戰英文說故事比賽，一開始找不到準備方向，進度落後，有些沮喪，幸好有老師的陪伴與指導，才漸漸上軌道，期待下次能再代表學校參賽，奪得名次。
校長許德勝表示，雙語教學及英文部分全英授課一直是長榮中學發展的重點目標，國中部英文科老師全心投入英語教學及英語人才的培育，除了比賽前的衝刺訓練，平日的沉浸式教學也功不可沒，近日英文科獲獎連連，相信也是仰賴於此。
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