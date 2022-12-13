老少共學「我的彩繪陶盤」 百歲人瑞學得專注快樂

台中市善水國中小學安排老少共學，長者學做「我的彩繪陶盤」，連百歲人瑞都專注學習，指導老師陳維銓說，老人家個性常像小孩子，當他教長者時，另一名長者說：「老師，也來教我」，他說長者學得快樂，他教得很有成就感。

善水國中小學安排特別課程，老少共學，學校特聘講座老師、沙轆窯陳維銓老師教陶藝和彩繪，陳維銓是前任台中市陶藝文化協會理事長，陶藝社團每周一下午上課，目前有5位長者和5位學生組成社團的老少共學。

蔡姓社服員表示、長者年齡從65歲到101歲都有、其中紀童湖今年101歲，百歲人瑞也來上課，學得快樂，她到草湳長青學堂上課近3年，97歲卓陳桃從學堂移置到此上課已4年，2位長者記憶力好．活動力也佳，都維持良好的習慣和靈巧雙手。