快訊

果粉們可以開始存錢了！外媒爆料「絕對漲」 頂規iPhone 15售價曝光

FTX創辦人在巴哈馬遭到逮捕 可能引渡回美受審

早晨財經速解讀／美CPI公布前夕 道瓊大漲530點 矽谷裁員八萬人 越裁股價漲越多？

老少共學「我的彩繪陶盤」 百歲人瑞學得專注快樂

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市善水國民中小學安排老少共學，「我的彩繪陶盤」課程，學校聘講座老師、沙轆窯陳維銓老師指導長者製作。圖／陳維銓提供
台中市善水國民中小學安排老少共學，「我的彩繪陶盤」課程，學校聘講座老師、沙轆窯陳維銓老師指導長者製作。圖／陳維銓提供

台中市善水國中小學安排老少共學，長者學做「我的彩繪陶盤」，連百歲人瑞都專注學習，指導老師陳維銓說，老人家個性常像小孩子，當他教長者時，另一名長者說：「老師，也來教我」，他說長者學得快樂，他教得很有成就感。

善水國中小學安排特別課程，老少共學，學校特聘講座老師、沙轆窯陳維銓老師教陶藝和彩繪，陳維銓是前任台中市陶藝文化協會理事長，陶藝社團每周一下午上課，目前有5位長者和5位學生組成社團的老少共學。

蔡姓社服員表示、長者年齡從65歲到101歲都有、其中紀童湖今年101歲，百歲人瑞也來上課，學得快樂，她到草湳長青學堂上課近3年，97歲卓陳桃從學堂移置到此上課已4年，2位長者記憶力好．活動力也佳，都維持良好的習慣和靈巧雙手。

長青學堂都是年紀大的長者，眾人學習時，陳維銓需輪流看和教，他說長者個性像小孩，有時會爭著喊「老師，我這裡要問」，昨天課程主題是彩繪陶盤，長者將作品當畫布，畵出專屬自己的陶盤，開心帶回家讓家人欣賞。

台中市善水國民中小學安排老少共學，「我的彩繪陶盤」課程。圖／陳維銓提供
台中市善水國民中小學安排老少共學，「我的彩繪陶盤」課程。圖／陳維銓提供
台中市善水國民中小學安排老少共學，「我的彩繪陶盤」課程，學校聘講座老師、沙轆窯陳維銓老師指導長者製作，左為101歲紀童湖。圖／陳維銓提供
台中市善水國民中小學安排老少共學，「我的彩繪陶盤」課程，學校聘講座老師、沙轆窯陳維銓老師指導長者製作，左為101歲紀童湖。圖／陳維銓提供
台中市善水國民中小學安排老少共學，「我的彩繪陶盤」課程，學校聘講座老師、沙轆窯陳維銓老師指導長者製作。圖／陳維銓提供
台中市善水國民中小學安排老少共學，「我的彩繪陶盤」課程，學校聘講座老師、沙轆窯陳維銓老師指導長者製作。圖／陳維銓提供

陶藝 小學

延伸閱讀

新竹驚傳人倫悲劇！搶辦人瑞老父喜喪 弟靈堂前「一拳拳活活打死」哥

睽違近9個月！彰化大佛彩繪修復終「露面」 黑紅色引發討論

近百歲人瑞深夜跪倒街頭 巧遇「藝人級顏值」女警助返家

百歲人瑞夫妻分享婚姻幸福秘訣：過去75年天天吵架

相關新聞

新北310校 年底前完成光纖網路

中央去年拋出4年200億元「班班有網路、生生用平板」政策，新北市平板數量已達11萬2000台，今年投入2.4億元建置校園...

老少共學「我的彩繪陶盤」 百歲人瑞學得專注快樂

台中市善水國中小學安排老少共學，長者學做「我的彩繪陶盤」，連百歲人瑞都專注學習，指導老師陳維銓說，老人家個性常像小孩子，...

布萊斯學院外師赴家齊高中分享溝通技巧 強化全球移動力

台南市家齊高中與加拿大布萊斯學院去年締結為姊妹校，推動線上交流與推廣學聯學制，不僅邀請講師分享英詩作品解析與朗讀，也陸續...

台南建城400年 文資處於石門國小打造考古校本課程

台南在2024年將迎來建城400周年，為了把這段歷史向下紮根，台南市文化資產管理處與安平區石門國小共同打造「考古校本課程...

彰化三春國小獲神腦原鄉踏查全國短片賽首獎

彰化縣花壇鄉三春國小一部以彰化縣花壇鄉的農村家庭為故事背景的紀錄短片，刻畫主角跟隨父親做園藝工作，立志朝園藝大師之路邁進...

讓學生當「THINKER狀元」竹市新科國中推特色課程有成

108課綱推動中，新竹市新科國中校定課程以「Be A THINKER」作為學生圖像，期盼具有「Thank有品有禮、Hea...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。