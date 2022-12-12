國中科學奧林匹亞競賽傳捷報 我國獲2金4銀佳績

台灣參加2022年「第19屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」，今天凌晨傳來捷報，台灣在40個國家（地區）、203名參賽學生中，共獲得2金4銀，成績國際排名為第4名。

代表隊2位金牌獲獎者，分別為台北復興實驗中學（國中部）學生許庭誠、桃園大成國中學生王冠宇；4位銀牌獲獎者分別為台中一中學生盧仁胤、彰化精誠高中學生凃凱泰、嘉義高中學生何承祐、高雄市龍華國中學生林峻丞，表現優異。教育部長潘文忠獲知好消息後也立即送出祝賀，恭喜他們的努力獲得豐碩成果。

為培養青少年對科學的興趣，「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科舉行國際競賽。台灣自2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得91金17銀。

本年度競賽我國選派6名學生，在台灣師範大學理學院教師團隊培訓後，由羅珮華副研究員、呂國棟教授、呂家榮教授、蔡志申教授、黃璧祈講師等人組成教練團，於11月30日帶領學生前往哥倫比亞參賽，當地12月11日下午（台灣時間12月12日凌晨）舉行閉幕暨頒獎典禮，並於12月12日搭機返國。

許庭誠表示，科奧讓我對科學有一番全新的見解，也就是科學除了要從不同書籍中汲取知識外，更需要探究生活周遭的事物，並不忘提出問題。他也說，當自己能對自己提出的問題深入探究時，彷彿又對這個世界有了更進一步的了解，當找出答案後的成就感湧上心頭時，那種快樂絕對超越文字所能形容。

王冠宇則說，父母在自己國小階段有買一些國中自然課本給他看，他也覺得科學挺有意思。他表示，能代表國家出國比賽是蠻大的榮幸，期許自己未來國際比賽在做實驗的時候不要有失誤，可以順利拿到金牌，也希望未來對社會可以有貢獻，造福人類。

國教署表示，為鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，獲得本次競賽國家代表隊學生，可保送高中或專科學校五年制就讀，獲金、銀、銅牌者還可分別得到教育部新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金。教育部將持續選訓學生參與，增加海外競賽經驗並拓展國際視野。