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米倉國小百歲校慶 侯友宜同台94歲校友周錦瑞 切壽桃慶賀
新北市米倉國民小學今天舉辦100周年校慶慶祝典禮，新北市長侯友宜到場祝賀，並與94歲資深校友周錦瑞一同切壽桃蛋糕。米倉國小表示，今年以「紅橋綠衣迎百穗 龍騰米倉躍世紀」為主題，慶祝百週年校慶，邀請歷屆校友、地方耆老以及社區民眾一起共襄盛舉。
今日的慶祝典禮上，侯友宜、現場嘉賓與米倉國小學生參與「水岸米倉啟動」儀式活動，手持稻穗，一起將稻穀送入米倉，展現世代傳承與創新教育理念，更顯百年校慶意義與歷史價值。
適逢百周年校慶，米倉國小舉辦「走讀蛇仔形，米倉歷史散步」活動，由退休教師鄭仁泰整理出早期學校古物，並由其子鄭為國將照片與文物與孩子們分享，讓孩子宛如搭乘時光機，親身體驗早期米倉就讀環境的艱苦不易；學校更舉辦「三代同堂回到小學生活的一天」，爺爺奶奶、父母、陪伴孩子，祖孫三代攜手回校園，回憶過往的學校點滴，體驗現今米倉校園環境的美好。
米倉國小校長余屹安指出，此次校慶活動意義非凡，除了整理過往米倉的百年歷史文物供展示分享，也將1923年為了迎接日本裕仁太子興建的太子亭遺址，改造成水岸米倉，希望讓學生能了解早期農業社會求學不易，繼而能勤學向上。
侯友宜表示，米倉國小創立於民國11年，學校歷史悠久且經歷多位校長努力，打造健康、創新、在地關懷與全球視野的永續環境教育典範學校，並且結合自身環境地理條件，提供學生多元的學習課程與活動場域。近年市府也補助400萬元協助學校多元智能教室、美感教育環境建置以及低碳校園環境設備改善，在市府協助以及學校長年用心的經營辦學，學生皆能在快樂、幸福的米倉國小擁有豐富的生命體驗。
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