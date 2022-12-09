台南女中105週年校慶 荷蘭美聲歌手獻唱祝福

台南女中今天舉辦105週年校慶暨運動會開幕典禮，台南市長黃偉哲出席致意，並邀請即將登台演出的荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）前往獻唱，不少師生感到驚喜。

黃偉哲致詞表示，市府今年再度邀請馬丁賀肯斯來台，參與2023台南市耶誕跨年系列活動演出，今天台南女中歡慶105歲生日，特別安排馬丁賀肯斯一起前來祝福，並在正式表演前，先讓學校師生們有機會欣賞美聲演出。

黃偉哲指出，市府接下來將於17日在新營舉辦音樂會，24日、31日則在永華市政中心西側廣場舉辦耶誕跨年演唱會，希望學生平常努力學習，也能利用市府舉辦的耶誕跨年活動適時放鬆一下，到現場欣賞偶像表演。

馬丁賀肯斯表示，很高興再次來到台灣，這裡人情很溫暖，有回到家的感覺。

台南市政府提供資料指出，台南女中前身為1917年設立的「台灣總督府台南高等女學校」，1947年由「台灣省立台南第二女子中學」和「台灣省立台南第一女子中學」二校合併，成立「台灣省立台南女子中學」，簡稱「省南女」，至今許多老台南人仍習慣這樣稱呼。

台南女中指出，今天活動也敬邀「家族三代同堂南女人」一同回到母校共襄盛舉。