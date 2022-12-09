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台南女中105周年校慶大驚喜 荷蘭美聲馬丁賀肯斯獻唱

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南女中今天歡慶105周年校慶暨第65屆運動會開幕典禮。圖／台南市府提供
台南女中今天歡慶105周年校慶暨第65屆運動會開幕典禮。圖／台南市府提供

台南女中今天歡慶105周年校慶暨第65屆運動會開幕典禮，台南市長黃偉哲邀請溫暖歌聲的荷蘭歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens），為校慶獻唱Rose及You Raise Me Up兩首歌曲，現場學生熱烈回應獻花，也向黃偉哲市長鼓掌，場面相當熱烈。

黃偉哲表示，今日來祝福台南女中105歲生日快樂，還有第65屆運動會順利，非常開心，他特別邀請自荷蘭的Martin Hurkens來為大家獻唱，同時黃偉哲也向師生預告，南市府接下來有3場活動及與會卡司嘉賓，12月17日新營音樂會，12月24日和31日於市政府西側廣場舉辦的耶誕跨年演唱會，歡迎各位師生來一起耶誕跨年系列活動，希望學生學習之餘，也要適時放鬆，來聽聽偶像唱歌。

荷蘭歌手馬丁賀肯斯說，很高興再次來到台灣，這裡人情很溫暖，就好像回到家的感覺。

台南女中的前身為1917年的「台灣總督府台南高等女學校」，在戰後1947年由「台灣省立台南第二女子中學」（南二女），和「台灣省立台南第一女子中學」（南一女）二校合併，成立「台灣省立台南女子中學」，簡稱「省南女」，至今許多老台南人仍習慣這樣稱呼。

台南女中表示，今日活動也敬邀「家族三代同堂南女人」一同回到母校共襄盛。

台南女中105周年校慶，Martin Hurkens為校慶溫暖獻唱。圖／台南市府提供
台南女中105周年校慶，Martin Hurkens為校慶溫暖獻唱。圖／台南市府提供
台南女中105周年校慶，市長黃偉哲出席與學生擊掌互動。圖／台南市府提供
台南女中105周年校慶，市長黃偉哲出席與學生擊掌互動。圖／台南市府提供
台南女中105周年校慶，Martin Hurkens為校慶溫暖獻唱。圖／台南市府提供
台南女中105周年校慶，Martin Hurkens為校慶溫暖獻唱。圖／台南市府提供
台南女中105周年校慶，Martin Hurkens為校慶溫暖獻唱。圖／台南市府提供
台南女中105周年校慶，Martin Hurkens為校慶溫暖獻唱。圖／台南市府提供

台南市長 黃偉哲 荷蘭

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