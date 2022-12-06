竹圍國小慶歡70週年校慶 校史室整建啟用

新北市淡水區竹圍國小迎接創校70週年慶，在新北市議員蔡錦賢經費爭取下，學校的校史室暨多功能會議室整修完成，並且舉辦啟用儀式，還邀請到許多歷屆校長，回到竹圍國小一起慶祝這歷史性的一刻。

新北市議員蔡錦賢表示，竹圍國小的校長與各個老師都非常用心，在教學方面更讓學生有一個完善的學習環境，而次看到竹圍國小非常開心能夠邁向七十週年，看到許多過去熟悉的校長都回來學校，藉由這次的校史室的啟用，也為學校的歷史留下許多美好的回憶，呈現在展示牆讓大家更加的了解竹圍國小。

竹圍國小成立於民國41年，當時是由坪頂國小所分支出來的分校，後來因為淡水人口快速增加，學校也由原本的分校轉圍竹圍國小，班級數從最早的6班，到現在45班。

竹圍國小校長蔣承志表示，校史室當中除了有展示出過去竹圍國小完整校史，還有歷任校長與家長會長，由於學校就位於紅樹林保護區旁，因此整體主題也用上了紅樹林生態來呈現，在個過程非常不簡單，透過校史室陳列將竹圍國小好的傳承，讓未來的教育愈辦愈好。