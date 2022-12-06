長榮女中推出「學經一條龍」 輕鬆面對升學與就業

台南市長榮女中為了讓學生能輕鬆面對升學與就業，今天推出「學經一條龍」方案，與嘉藥、南應大以及30家知名企業結盟，學生在學期間可至合作企業打工，畢業後還可直升兩所科大產學班，且不論選擇就業或升學，都可留任原企業，開創無限大的新合作模式。

校長蔡玉敏表示，技術型高中首重基礎人才培育，面對後疫情時代，服務業缺工待解，學校趁勢找上家政、餐旅領域的企業合作，為學生媒合在校3年打工機會，並與嘉南藥理大學、台南應用科合作，讓想繼續升學的學生，簡化入學方式。

長榮女中今天與嘉藥、南應大、30家廠商策略聯盟簽約，啟動「學經一條龍」方案。合作廠商主要為長女家政職群及餐旅職群未來進路相關的產業。

家政群科有米蘭、曼都等知名美髮、美體、美睫、美甲、造型等業者，餐旅群科則涵蓋晶英、桂田、長榮桂冠等五星級飯店，以及東東集團等知名餐飲業者。蔡玉敏說，未來學生不管是要經歷、要學歷，或是一把抓都可以，學校通通安排好了。

桂田酒店人資部資深主任曾書儀說，受到疫情衝擊，餐旅業重創，隨著防疫政策鬆綁，業績正要復甦卻又面臨缺工的問題，和高中、大學合作，可以解決燃眉之急。米蘭時尚髮型總裁許漢宗表示，美髮業一直有缺工的問題，特別是需要長期養成的設計師更缺，期待透過合作，長期培育人才。

長榮女中實習主任黃品嘉表示，打工詐騙事件層出不窮，透過學校媒介，除了有保障、家長也較放心。學生打工一開始會先安排在寒暑假，入學後、第一學期結束前，就會安排校園徵才活動，為雙方媒合。為了培養廠商需要的人才，在課程設計上，會在最短時間內，讓學生具備基礎技能，美容科、時尚造型科會在一年級即取得美髮證照，擔任洗髮助理。餐飲科、觀光科則強化餐旅服務，不論從事內、外場或房務，都能得心應手。