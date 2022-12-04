學生技藝競賽金手獎 花蓮學子成績亮眼

花蓮學子參加學生技藝競賽，國立花蓮高工在工業類上脫穎而出，奪下3座金手獎、2座優勝，私立四維高中則在商業類難度極高的「會計資訊」及「商業簡報」職種中，雙雙摘下金手獎，消息傳回校園，讓師生與有榮焉。

花蓮高工表示，建築科學生林憨少淇與周沐2人，在「測量」職種拿下金手獎，製圖科陳翊安於「電腦輔助機械製圖」職種，獲得金手獎，建築科周亭妤與汽車科葛啓越，分別在建築製圖取得優勝第6名，及汽車噴漆優勝第12名佳績。

林憨少淇國中是體育班，轉換跑道考進花工，課業成績維持一定水準，遇到較困難的題目時，會主動請教老師並重複解題到精熟為止，這次技藝競賽認真作答，即使其他選手迅速交卷，造成心理壓力，他仍照著自己的步調走，奪得金手獎。

而周沐擔心花蓮選手在程度上與北部學生會有城鄉差距，每天早上風雨無阻到校練習，晚上7、8點才回家吃飯，努力練習下，同樣勇奪金手獎。

獲得金手獎的學生還有陳翊安，他除練習機械製圖，還運用自主學習時間，參加「GoSTEAM自造之星競賽」製作滾珠機關，過程中因他看到其他選手的優秀，回校後更加勤奮練習。因不斷畫圖、改圖，甚至夢到自己圖沒改完，嚇得趕快起來改，努力不懈終有回報。