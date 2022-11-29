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義民高中廣告設計科畢展『詩藝症』 12月登場

聯合報／ 教育事業部
新竹義民高中廣告設計科陳亮瑋創作〈musician〉，獲得第20屆全國雅蒂斯繪畫色鉛筆金獎。圖／義民高中提供
新竹義民高中廣告設計科陳亮瑋創作〈musician〉，獲得第20屆全國雅蒂斯繪畫色鉛筆金獎。圖／義民高中提供

新竹縣義民高中廣告設計科高三學生將經典文學、歷史人物作為畢業作品創作素材，再結合過去三年的優秀作品的畢業成果展『詩藝症』，將於12月7日至12月25日在新竹縣文化局美術館展出。

主辦單位表示，今年畢業展的最大亮點是融入古典文學作品，包括以《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》、《紅樓夢》為創作題材的「閱（月）曆文學」，娓娓傳達閱讀古典文學後的省思及成長；或以陶淵明的〈桃花源記〉為發想，打造特色民宿；也有從歸有光〈項脊軒志〉得到的靈感，架構出老屋新生命的「Project C」綠建築改造設計…等。

義民高中表示，廣告設計科成立33年成績亮眼，本屆畢業生也承襲學長姊的好表現，三年來多次在各項全國性、新竹縣的美術比賽勇奪佳績，本次畢業展將展出學生三年來創作的優秀作品，如陳亮瑋獲第20屆全國雅蒂斯繪畫色鉛筆的金獎作品〈musician〉，以及蔡慧馨獲得110學年度新竹縣學生美術比賽漫畫類第一名的作品〈難道是〉。

義民高中說，『詩藝症』展出作品涵蓋專題製作、西畫類、水墨類、書法類、平面設計類、版畫、漫畫等平面與立體的創作，雖然作品風格、主題各異，但不論演繹經典或是推陳出新，都可以看到學生對文學的深刻思維與創作能量。

新竹義民高中廣告設計科蔡慧馨創作〈難道是〉，獲得110學年度新竹縣學生美術比賽漫畫類第一名。圖／義民高中提供
新竹義民高中廣告設計科蔡慧馨創作〈難道是〉，獲得110學年度新竹縣學生美術比賽漫畫類第一名。圖／義民高中提供

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