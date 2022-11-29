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學生這樣用手機恐傷腦！日專家曝殘酷真相「再用功都補不回」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本腦科專家川島隆太認為，長時間使用手機會造成學習能力下滑，即使花時間唸書也無法彌補。圖片來源／ingimage
日本腦科專家川島隆太認為，長時間使用手機會造成學習能力下滑，即使花時間唸書也無法彌補。圖片來源／ingimage

現代人3C產品不離身，無論是大人還是小孩，總是一有空就拿出手機開始滑，甚至連吃飯睡覺時都不放過。日本腦科專家川島隆太就提出警告，認為長時間使用手機，會對孩子造成學習能力減弱、注意力渙散等不良影響。

川島在日本媒體「PRESIDENT Online」上撰文，指出在早在手機普及的十幾年前，人們就因為電腦、網路的普及，開始出現腦力下降的現象。伴隨著腦功能降低，人們會有文章理解能力變差，更容易出現憂鬱狀態、學習能力越來越糟等等負面影響。而網路的發達，智慧型手機問世，以及社群網站興起等等，類似的問題也越來越嚴重。

川島曾經在2013年，針對仙台市的22390位中學生進行調查，整理出學生「每天滑手機的時間」、「每天唸書的時間」及「數學的考試成績」這三個項目並交叉比對。結果發現手機使用時間越短的學生，考試成績就越出色，特別是「完全沒有使用」及「使用一小時以內」這兩組都是高階。

另一方面，使用手機超過一小時的學生，成績就隨著使用手機的長度往下掉。即便有的學生滑手機時間長、唸書的時間也長，成績卻仍比不上手機用得少的學生。例如使用手機「3到4小時」及「4小時以上」，並「唸書時間2小時以上」的學生，成績都遜於「使用手機1小時以下（或不使用手機），唸書時間半小時以下」的學生。可見得若是滑太久的手機，就算拚命用功唸書，也無法彌補成績表現。

川島分析，現在手機太方便，許多人都在使用各種不同的app。然而這樣的舉動，卻也造成每個人注意力才維持沒多久，就馬上切換模式，跑去處理其他的事情，造成集中力渙散。研究發現使用越多種app的學生，學習時的注意力就越來越差。在最糟糕的推論下，或許長時間使用手機，對腦部將會造成危害。

另外，現今有許多網路授課，學生們可以一邊看影片聽講，一邊隨手GOOGLE查詢不懂的專有名詞、地名等等，看似十分方便。但川島認為這麼一來，就等同於陷入不斷切換的狀態，學習效果並不理想。加上社群網站、LINE訊息等等音效會打斷思考，更是雪上加霜。因此要是想用功，完全關閉手機是「基本中的基本」。

更可怕的是，川島發現高頻率使用手機的小孩，大腦白質在三年間幾乎毫無成長。例如明明是國三的學生，腦力卻還停留在小六時的水準。這樣的孩童沒辦法集中精神用功，晚上也容易失眠。這些都是當前必須要正視，深思該怎麼處理的問題。

日本 3C 手機

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