國小師生山野教育初體驗 攀登台灣百岳之一石門山

高雄市前鎮區瑞豐國小舉辦山野教育活動與合歡山再續前緣，34名師生今天清晨原要3度挑戰台灣百岳合歡主峰與東峰，但因天候不佳影響，師生改攀登鄰近同樣屬百岳的3237公尺石門山，成功上主峰，師生們很開心看見最美麗的風景。

瑞豐國小已連續2年挑戰完成合歡主峰與東峰，昨天一早7時20分就從學校集合出發，有6年級學生28人、6位老師參與挑戰。但今天合歡山上一直下著雨，考量學生安全與登山課程需要，學校與響導臨時決定改變行程，改登較合歡山主峯3217公尺更高的百岳之一石門山。

石門山為合歡山群峰之一，海拔高度3237公尺，雖為百岳，卻較平易近人，山勢和緩，山頂平坦開闊。雖然仍是陰雨的天氣，全體師生依然帶著高度堅毅信心與企圖心，完成挑戰石門山任務，歷經2小時，於上午攻頂成功。其中所經之處大草原寬闊景觀，還可觀覽奇萊群峰、屏風山、合歡群峰、中央尖山等大山景緻，美麗異常，讓師生登頂後發出讚嘆之聲。

瑞豐國小校長曾振興說，瑞豐國小非屬山區學校，為培養學生健康體魄與生活態度，以「Rui-Bo活力GO」各項健康促進活動為校定課程，除了田徑與拔河團隊成績耀眼，更結合各項戶外教育活動帶領學生增廣視野、挑戰自我。108年開始與合歡山結下美好的緣分，壯麗的山岳景緻讓師生們難以忘懷，讓即將畢業學生挑戰巔峰成為瑞豐學子自我實現的里程碑，帶領學生透過山野歷練的學習歷程，開啟不一樣的眼界。

為了讓學生能順利完成人生中的初百岳，參與師生在行前除了配合體育課、晨間跑步、跳繩等加強體能訓練外，也邀請登山經驗豐富的講師台南護專教授歐宗明到校分享，從認識高山氣候、登山裝備到愛護山林的態度，帶領大家做足登高山的準備。登山當天，歐宗明更親自擔任嚮導，沿途為小朋友解說合歡山的高山動植物生態、人文歷史沿革，是豐富的身心靈之旅。