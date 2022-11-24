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國小生造句「只有…沒有…」只寫8字老師打勾給過 網笑：應該是用戶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名國小生寫造句作業時，用短短8個字完成一個句子，不少人看了笑說「老師應該是用戶喔」！ 示意圖／ingimage
一名國小生寫造句作業時，用短短8個字完成一個句子，不少人看了笑說「老師應該是用戶喔」！ 示意圖／ingimage

造句是每個國小生寫國語作業時必須完成的一部分，有時候小朋友天馬行空的想像力叫大人哭笑不得。一名網友分享，朋友的姪子日前寫作業時，有一個題目是要用「只有…沒有…」造句，孩子用短短8個字完成一個句子，老師批改作業時也打勾給對，不少人看了笑說「老師應該是用戶喔」！

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示「孩子真的是創意無限」，從照片中可以看到一名國小生在作業本上寫下「只有遠傳，沒有距離。」，跟某家知名電信公司的廣告詞一模一樣，而老師也打勾給過。

這張照片笑翻不少網友，紛紛回應「老師在打勾時，應該也笑到翻了」、「哪個老師打勾的，也很搞笑」、「不錯耶」，卻也有部分苦主用戶抱怨「可是我覺得很有距離」、「只有收費，沒有訊號」、「只有扣款，沒有距離」。

有家長分享類似案例，說女兒的作業本上有一題造句題目是「既然…我就…」，女兒的同學直接引用經典動畫《精靈寶可夢》中反派火箭隊的登場台詞，寫下「既然你誠心誠意地發問了，那我就大發慈悲地告訴你」，這些無厘頭的句子讓不少大人表示「很愛看電視的孩子」、「好貼切的話」、「這個好像不是造句」。

一名國小生寫造句作業「只有…沒有…」時，用短短8個字「只有遠傳，沒有距離。」完成一個句子，而老師也打勾給過，不少人看了笑說「老師應該是用戶喔」！ 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」
一名國小生寫造句作業「只有…沒有…」時，用短短8個字「只有遠傳，沒有距離。」完成一個句子，而老師也打勾給過，不少人看了笑說「老師應該是用戶喔」！ 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館

遠傳 寶可夢

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