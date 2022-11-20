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嘉市70教師取得國際教育認證 平均每校4師

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
教育部推動國際教育2.0教師培力，嘉義市目前70名教師取得國際教育專業認證，平均每校有4名教師，圖為嘉市學校進行國際教育情形。圖／嘉義市政府提供
教育部推動國際教育2.0教師培力，嘉義市目前70名教師取得國際教育專業認證，平均每校有4名教師，圖為嘉市學校進行國際教育情形。圖／嘉義市政府提供

教育部前年發布中小學國際教育白皮書2.0，推動教師培力專業成長，並提供認證機制；嘉義市目前70名教師取得國際教育專業認證，2名校長及1名老師取得全國講師認證、1名校長擔任中央培力團委員，市府指出，「平均每校有4名教師獲認證」，是推動國際教育2.0的領頭羊。

市府教育處表示，推動嘉義市國際教育2.0再升級，由精忠國小負責建置國際教育地方培力團（IELCG），協同蘭潭國中、蘭潭國小、北園國小做全市師資培訓、課程諮詢輔導、跨校社群經營及資料庫維運等軟硬體進程，加上文雅國小國際資源中心和志航國小英資中心、及中正大學教育研究所南區國際教育中心的共同合作。

教育處長林立生說，國際教育就是學習「國際思維」及「在地行動」的實踐歷程，讓學生理解國際議題，如各國的碳排淨零政策、公民行動、教育創新與社會正義等；培力團進行師資培育的目的就是要讓認證老師成為學校推動學習國際化的領頭羊，到各校協助國際教育教學、社群發展的共備工作。

精忠國小校長楊勛凱指出，以校內推動SDGs2 ZERO HUNGER為例，透過與精忠社區的食物銀行合作，安排校外教學讓師生了解銀行運作精神與食物處理分送過程，同時社區協助在校內成立精忠國小食物銀行分行，進行非即期食品和營養午餐剩餘水果的募集，主動提供給學校或社區有需要者；這些教學過程影片，與國外交流學校共學討論，也與經濟部工業局、Live ABC專案合作，成為跨國英語教學平台上屬於台灣嘉義市的教學節目。

林立生也說，嘉市推動國際教育2.0兩年，目前正以「教育新世代－人文創新拚世界」為主軸，持續強化雙語深耕、教育國際化，以SDGs永續發展、元宇宙創新教學技術、嘉義歷史等主題，發展市訂國際教育雙語課程。

教育部推動國際教育2.0教師培力，嘉義市目前70名教師取得國際教育專業認證，平均每校有4名教師，圖為嘉市學校進行國際教育情形。圖／嘉義市政府提供
教育部推動國際教育2.0教師培力，嘉義市目前70名教師取得國際教育專業認證，平均每校有4名教師，圖為嘉市學校進行國際教育情形。圖／嘉義市政府提供
教育部推動國際教育2.0教師培力，嘉義市目前70名教師取得國際教育專業認證，平均每校有4名教師，圖為嘉市學校進行國際教育情形。圖／嘉義市政府提供
教育部推動國際教育2.0教師培力，嘉義市目前70名教師取得國際教育專業認證，平均每校有4名教師，圖為嘉市學校進行國際教育情形。圖／嘉義市政府提供

嘉義 食物銀行 蘭潭

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