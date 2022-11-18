快訊

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

校友吳金順捐300萬 金門高中獲最高單筆獎學金

中央社／ 金門縣18日電

金門高中傑出校友吳金順捐贈母校新台幣300萬元，並與校長許自佑共同宣布成立「吳金順翁美萍伉儷獎學金」，獎勵高三學生。校方說，這是金門高中歷年獲贈的最高單筆獎學金。

吳金順透過金門高中新聞稿表示，高中階段是他人格思維養成的關鍵時期，由於住在金沙鎮大地村，交通較為不便，因此住在學校宿舍，與住宿同學感情非常融洽，畢業後擔任73級同學會的會長。他說，每年定期辦理同學聚會，大家踴躍參與，每個班級都有同學出席，場面熱烈。

在10月下旬， 金門高中71週年校慶時，身為泰宏實業董事長的吳金順獲頒傑出校友，當場宣布捐贈母校獎學金，並在近日金門高中73級同學會，舉行捐贈儀式。

吳金順感謝所有教導過他的老師，充滿愛心和耐心，引領學生在年少輕狂的青春歲月中，邁向正確方向，日後才能有所成就。

從小生長在鄉下的吳金順，勉勵學弟妹不要小看自己，即使沒有什麼顯赫的家世背景，畢業後還得離鄉背井出外打拚，非常不容易，但一定要持續努力，因為那是改善自己及家庭生活的唯一出路；相信機會終會留給肯做肯拚，且保有善心的人。

許自佑表示，除了致贈300萬元獎學金回饋母校外，吳金順同時捐給校友會30萬元，由校友會理事長王添泉代表接受，用以協助校友會辦理各項活動，展現對學校的向心力。

對於獎學金，許自佑說，高三學生只要達到學測一定標準，都可以領取；他並與吳金順約定，到時要回金門頒發獎學金，親自鼓勵學弟妹。

金門 愛心 學測 獎學金

延伸閱讀

HBL／大陸高塔獲一級獎學金 黃萬隆勉勵子弟兵出國當洋將

科林研發投入1600萬元設獎學金 培育半導體人才

獎學金並非高不可攀…精通3語 史丹福華裔新生分享心得

新北遭控拒發體育獎金 教育局：應是誤會

相關新聞

把中輟生找回來 嘉義市這3所學校獲表揚

嘉義市在今年「全國中輟預防業務傳承研討會暨表揚大會」獲得「績優縣市」，嘉義市北園國中、南興國中與民生國中3所學校並榮獲「...

嘉義偏鄉大湖國小學童獻愛心 手工包水餃助社區獨老

嘉義縣人口老化日趨嚴重，番路鄉偏鄉大湖國小師生今天的食農教育課程，以取用在地食材佛手瓜、杏鮑菇及黑木耳等，製作特色手工水...

財務惡化 新光高中、賢德工商列專輔

教育部昨天召開第七次私校退場審議會，除了中州科大、台灣首府大學確定明年七月退場外，更以「財務惡化」為由，新增高雄市新光高...

兒寫作業稱偉人為「歷史負擔」讓媽想道歉 網卻直呼：很中肯

不少孩子將想像力體現在作業上，但這個孩子的「筆誤」竟引來網友一片誇讚。一位媽媽在臉書上PO出孩子的國文填空作業，並向「偉人」道歉，但看到孩子填空的答案後，網友們卻會心一笑，直呼「他說出心裡話」、「很中肯」。

南市公布線上閱讀平台好書 國中生愛青春議題書籍

台南市教育局推動閱讀，成立布可星球閱讀平台，今天公布高國中小熱門好書，老師分析，國小高年級學生閱讀品味偏向議題式的書籍，...

金門高中師生出繪本「公車週記」 校園簽書會掀熱潮

屬於金門的「車車繪本」上市囉！金門高中教師黃主真與高三學生孫嗣禕共同創作《牛角姐姐的公車週記：３號》的交通繪本，日前在學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。