校友吳金順捐300萬 金門高中獲最高單筆獎學金

金門高中傑出校友吳金順捐贈母校新台幣300萬元，並與校長許自佑共同宣布成立「吳金順翁美萍伉儷獎學金」，獎勵高三學生。校方說，這是金門高中歷年獲贈的最高單筆獎學金。

吳金順透過金門高中新聞稿表示，高中階段是他人格思維養成的關鍵時期，由於住在金沙鎮大地村，交通較為不便，因此住在學校宿舍，與住宿同學感情非常融洽，畢業後擔任73級同學會的會長。他說，每年定期辦理同學聚會，大家踴躍參與，每個班級都有同學出席，場面熱烈。

在10月下旬， 金門高中71週年校慶時，身為泰宏實業董事長的吳金順獲頒傑出校友，當場宣布捐贈母校獎學金，並在近日金門高中73級同學會，舉行捐贈儀式。

吳金順感謝所有教導過他的老師，充滿愛心和耐心，引領學生在年少輕狂的青春歲月中，邁向正確方向，日後才能有所成就。

從小生長在鄉下的吳金順，勉勵學弟妹不要小看自己，即使沒有什麼顯赫的家世背景，畢業後還得離鄉背井出外打拚，非常不容易，但一定要持續努力，因為那是改善自己及家庭生活的唯一出路；相信機會終會留給肯做肯拚，且保有善心的人。

許自佑表示，除了致贈300萬元獎學金回饋母校外，吳金順同時捐給校友會30萬元，由校友會理事長王添泉代表接受，用以協助校友會辦理各項活動，展現對學校的向心力。

對於獎學金，許自佑說，高三學生只要達到學測一定標準，都可以領取；他並與吳金順約定，到時要回金門頒發獎學金，親自鼓勵學弟妹。