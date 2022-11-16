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手破、腳腫仍不放棄 南投高中拔河隊奪全國冠軍

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投高中拔河隊奪下「全國各級學校室外拔河賽」高中混合組冠軍，全靠選手平時辛苦訓練。圖／南投高中提供
南投高中拔河隊奪下「全國各級學校室外拔河賽」高中混合組冠軍，全靠選手平時辛苦訓練。圖／南投高中提供

南投高中拔河隊最近參加在國立體育大學舉辦「全國各級學校室外拔河賽」拿下高中混合組冠軍，這是南投高中相隔兩年後再度奪冠，許多隊員相當激動，揮汗訓練增強體能，終於有了甜美收穫，高中生涯留下美好記錄，也為學校與南投縣爭光。

南投高中拔河隊奪冠成員包括體育班三年級張家綸、王偉丞、許佳絨、陳安宇、江夏瑄、宋佳紜、林妤華，體育二宋于恩、陳金峰、池佑恩等10人，在奪冠的瞬間，大家瘋狂的喊叫，將這陣子訓練、減重、想要奪冠的壓力全部傾洩出來，教練林子堯也獲得最佳教練獎。

學生說，室外拔河賽不管是技術還是體能，選手都有提升空間，面對這樣的困境與想要奪冠的渴望，密集性訓練就成了達標的唯一手段，只有不斷的超越才能奪得榮耀，手磨破了，握不住繩子了，就練腳，腳腫了，走不動了，就練腰、練心智。

林子堯說，學校的支援及家長的支持，讓選手在課程、住宿、用餐及場地設備上一切順利，能夠專心訓練，也感謝這些學生能夠堅持到底的精神力，沒讓教練漏氣。

南投市長宋懷琳曾擔任南投高中拔河隊主委，也曾經和學生們一起出國比賽，獲得國際冠軍。宋懷琳也感謝學生及教練的努力，也謝謝學校全力支持體育發展，希望學生們更上一層樓，曾取更好的榮譽與成績。

南投高中校長傅國樑說，學校鼓勵學生養成運動習慣，在運動過程中，讓人心情好，產生成就感。南投高中拔河隊能夠成為國內勁旅，更感謝教練、老師的鼓勵付出，以及選手全力以赴的決心，才能通過每天艱難的訓練，在賽場上發揮實力。學生在訓練過程中，學習負責的態度，也可轉化自身競爭能力。

南投市長宋懷琳（前排右三）曾任南投高中拔河隊主委，期待拔河隊能在國際賽場，為台灣爭光。圖／南投市公所提供
南投市長宋懷琳（前排右三）曾任南投高中拔河隊主委，期待拔河隊能在國際賽場，為台灣爭光。圖／南投市公所提供
南投高中拔河隊奪下「全國各級學校室外拔河賽」高中混合組冠軍，全靠選手平時辛苦訓練。圖／南投高中提供
南投高中拔河隊奪下「全國各級學校室外拔河賽」高中混合組冠軍，全靠選手平時辛苦訓練。圖／南投高中提供

南投 拔河 體育

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