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影／離島首座100%再生紙圖書館進駐金門 閱讀新空間

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
離島第一座100%再生紙圖書館正式進駐金鼎國小，小朋友開心的與貴賓們合影。記者蔡家蓁／攝影
離島第一座100%再生紙圖書館正式進駐金鼎國小，小朋友開心的與貴賓們合影。記者蔡家蓁／攝影

以造紙起家的正隆股份有限公司，積極在全台各地偏遠國小建置紙圖書館，以100%再生紙材，打造兼具永續與美學的「紙」閱讀空間；正隆打造離島第一座100%再生紙圖書館今天選在金鼎國小的校慶日正式進駐，為金門小學注入綠色永續新活力。

「綠色書香 紙圖書館」的捐贈暨開幕典禮今天上午在金鼎國小舉行，縣長楊鎮浯、正隆關懷兒童基金會執行長李春和、金鼎國小校長曾秀玲、暨捐助單位正隆公司永續發展部經理陳靜宜及金鼎國小家長會長翁品洋等人皆出席這場活動。

楊鎮浯在致詞時表示，金門縣近年來致力於讓金門縣成為台灣永續最前線，堅持維護生產、生活、生態永續平衡，打造一座低碳島，甚至成為「零碳島」，從戰地前線華麗轉身成為台灣永續最前線。教育的扎根工作就是永續的思維，未來也會持續結合企業，公私協力讓永續環保概念在金門扎根，成為日常。

李春和也說，這座再生紙圖書館，耗時1年調整，在突破疫情下的種種困境，終於讓第24座紙圖書館成功落腳金門，使用近1000公斤的回收紙原料建立離島的第一座紙圖書館，相當於減碳5800公斤。未來，紙圖的設備汰舊更新後，紙資源將再回到正隆產線循環利用，轉換為各式綠色環保產品，真正實踐循環經濟。

不同於傳統圖書館立放書架只露出書背的陳設方式，正隆紙圖書館使用100%回收再生紙製造的改良展示架，讓主題圖書能更醒目的被展示，大大增加學童的閱讀意願。搭配童趣設計的紙大樹裝置，及輕巧、耐重且堅固紙桌椅，幫助傳統冰冷的閱讀室煥然一新。

正隆公司於此次活動更捐贈了500冊圖書讓學子閱讀，成為永續紙材圖書館的首份藏書，秉持著「教育是最好的投資」，盼讓閱讀成為孩子飛翔的翅膀，今天不少到場的學童興奮說，圖書館變得漂亮又有趣了。

金門縣長楊鎮浯頒贈紀念品給正隆關懷兒童基金會執行長李春和，其團隊也一起合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯頒贈紀念品給正隆關懷兒童基金會執行長李春和，其團隊也一起合影。記者蔡家蓁／攝影
離島第一座100%再生紙圖書館正式進駐金鼎國小，校方也安排小朋友精彩的歌舞表演迎賓。記者蔡家蓁／攝影
離島第一座100%再生紙圖書館正式進駐金鼎國小，校方也安排小朋友精彩的歌舞表演迎賓。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯頒贈感謝狀給正隆關懷兒童基金會執行長李春和，感謝他們對金門的幫助。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯頒贈感謝狀給正隆關懷兒童基金會執行長李春和，感謝他們對金門的幫助。記者蔡家蓁／攝影
「綠色書香 紙圖書館」的捐贈暨開幕典禮今天在金鼎國小舉行，與會貴賓共同啟用。記者蔡家蓁／攝影
「綠色書香 紙圖書館」的捐贈暨開幕典禮今天在金鼎國小舉行，與會貴賓共同啟用。記者蔡家蓁／攝影
離島第一座100%再生紙圖書館今天正式進駐金鼎國小，與會人員一起主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影
離島第一座100%再生紙圖書館今天正式進駐金鼎國小，與會人員一起主持揭幕。記者蔡家蓁／攝影

圖書館 金門 楊鎮浯

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