南光啦啦隊創意競賽 學子競賽中比默契、比創意

台南市新營南光高中今天上午舉辦啦啦隊創意競賽，14支高一、國二參賽隊伍，發揮創意巧思 ，展現學子團隊合作，優勝隊伍將在19日75周年校慶大會中表演。

南光高中啦啦隊表演，一直是每年學校校慶運動會最引人注目重頭戲之一，學子們日前利用課餘時間練習，藉由活動參與，發揮合群互助的團隊精神。

學校表示，各班學子利用彩球、口號展現氣勢，「一仁、一仁，耀如星辰，一仁、一仁，旗開得勝，南光75，萬眾矚目，南光75，隨我起舞。」聲響，與會隊伍各結合班級特色，利用隊形變化、海報和舞蹈動作，發揮創意，導師也豁出去與學生共舞，加油聲此起彼落，

最後由高中部高一仁(第1名)、高一忠(第2名)勝出，國中部為國二忠(第1名)、國二仁(第2名)、國二禮(第2名)。