寫公文向學校爭取跨校學分　政大生盼圓文物修復師之夢

國立政治大學跨校選修學分一學年設有6學分上限，歐語系大四生洪湘亭為了一圓文物修復師的夢，向學校爭取跨修成功大學化學系三門課，後經校長李蔡彥批核許可，並親自寫下「加油」鼓勵洪生圓夢。洪湘亭希望大四超前部署，達到申請美國藝術修復碩士課程的門檻，未來將朝文物修復師的職涯目標努力。

洪湘亭目前就讀政大歐語系法文組。她表示，選課時以「藝術」兩個字為關鍵，校內選課涉足歷史系、民族系、哲學系等系開設的相關課程，多方加深對藝術的認識，從不同領域認識藝術詮釋角度，例如中國繪畫史可賞析中國水墨，社會系的「現代視覺藝術與社會」則幫助融入社會脈絡，進一步分析社會氛圍如何刺激藝術家的創作。

洪湘亭亦跨修師大、成大的課程，她談到，高中時正值啟蒙階段，在一次專題研究中激起對於藝術的好奇，也開始反思藝術品完成後如何妥善保存延續價值，直到一次觀看紀錄片《我在故宮修文物》，受到文物修復師的理念撼動，自此便以成為專業文物修復師為人生目標，希望找回作品的原貌，也同時保留歲月痕跡。

不只是選課學習，去年洪湘亭亦到TSJ蔡舜任藝術修復工事實習，並參與台南馬公廟的門神修復工作，今年暑假，洪湘亭進入故宮博物院的展示服務處實習，協助青少年導覽志工培訓。