快訊

網友挺唐寶寶灌爆炸物店「1.1顆星」 老闆奔派出所問：怎麼提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國績優文化志工 退休教師尤桂遵獲文化教育雙肯定

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
高中退休教師尤桂遵不但是今年教育奉獻獎得主，更獲頒績優文化志工金質獎雙重肯定。圖／新竹市政府提供
高中退休教師尤桂遵不但是今年教育奉獻獎得主，更獲頒績優文化志工金質獎雙重肯定。圖／新竹市政府提供

第29屆全國績優文化志工表揚，在全台超過50個文化運用單位競爭下，新竹市文化局推薦4名志工獲獎，其中，新竹高中退休教師尤桂遵不但是今年教育奉獻獎得主，更獲頒績優文化志工金質獎雙重肯定。代理市長陳章賢感謝每位協助竹市文化扎根的志工們熱情支援，讓市民享有日常各項的文化服務。

陳章賢表示，這屆全國績優文化志工表揚，文化局推薦4名志工獲獎，相當不容易，分別為金質獎尤桂遵、銀質獎黃嬌雲、銅質獎朱孝一及林壯亨。

文化局代理局長李欣耀表示，全台僅10位金質獎得主，竹市榮獲績優文化志工金質獎的尤桂遵，為國立新竹高中退休老師，同時也是今年教育部第17屆教育奉獻獎得主，獲得文化部及教育部雙重肯定，可說是實至名歸。

文化局指出，尤桂遵熱愛藝術導覽，退休後在玻璃工藝博物館擔任志工，長達20餘年。生性幽默的她，為讓導覽內涵更生動，化身為「尤」魚老師，嘗試以童謠、歌仔戲曲調搭配簡潔文字，念唱俱佳，每每導覽玻璃藝品，都讓訪客留下深刻印象，成為玻工館最美好的風景。

銀質獎得主黃嬌雲隊長志工資歷16年，她接受重託，帶領400餘人的志工隊成為文化局最堅實的工作後盾，在各項大型文化活動都能見到她的身影，同仁也總是能在隊長溫暖熱情的笑容中獲得滿滿力量。

銅質獎得主朱孝一及林壯亨兩位志工，為眷村博物館及黑蝙蝠博物館志工，志工資歷分別為14年與13年。朱孝一為空軍子弟，對眷村及黑蝙蝠中隊的歷史文化有深厚情感，也樂於在博物館中將自己的熱情傳遞給來訪賓客，他也分享自己服務民眾精神「平常心、隨緣、凡事退一步想」。

林壯亨則為摺紙達人，他的摺紙作品曾在眷村博物館展出，手巧心善，在博物館志工服務的工作中，以廣結善緣服務他人的精神，學習服務同時也享受服務。兩位志工皆扮演著眷村文化傳遞者的角色，也讓自己的生活充滿光亮。

金質獎文化志工尤桂遵化身「尤」魚老師，用生動導覽帶給民眾深刻印象（資料照）。圖／新竹市政府提供
金質獎文化志工尤桂遵化身「尤」魚老師，用生動導覽帶給民眾深刻印象（資料照）。圖／新竹市政府提供

博物館 文化局 眷村

延伸閱讀

竹市和平公園改造今啟用 有磨石子滑梯、沙坑與攀爬繩

新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統送祝福

全國環保夜市線上票選 竹市府邀市民集氣挺波光市集

竹市府明辦舊城漫步市集 萬聖節邀親子來「搗蛋」

相關新聞

聽障高職生劉奕武 勇奪身障者技能競賽基礎女裝全國第一

高雄市三民家商聽障生劉奕武應屆畢業仍留校苦練，以努力克服障礙，在今年第17屆全國身心障礙者技能競賽，擊敗國內不少身障女裝...

全國績優文化志工 退休教師尤桂遵獲文化教育雙肯定

第29屆全國績優文化志工表揚，在全台超過50個文化運用單位競爭下，新竹市文化局推薦4名志工獲獎，其中，新竹高中退休教師尤...

中市清水高中跨校人工智慧營隊 提升設計AI影像辨識能力

台中市政府教育局委託台中市立清水高中，10月30日和昨天兩天，在靜宜大學主顧樓舉辦111年人工智慧進階課程，AI影像辨識...

垂楊國小80周年校慶 校友尋回57年前助學恩人

嘉義市垂楊國小以「垂楊八十、再創新猷」慶祝創校80周年，校友嘉義市長黃敏惠受邀與會，並頒獎座給30名傑出校友。校友方龍海...

嘉縣國幼班奧林匹克學前融合運動會 首度前進阿里山鄉

來，跟著老師一起動動跳！為讓幼兒園學童加強體能運動，培養合作精神，嘉義縣政府今天在阿里山樂野服務區舉辦國幼班奧林匹克學前...

參訪北歐想想台灣 王惠美今啟用彰化首座科技雙語教室

彰化縣第一所AI科技、VR情境加Coding程式語言的國小科學館，今天在溪湖鎮湖北國小啟用，溪湖區三鄉鎮及南彰的多所國中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。