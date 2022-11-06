全國績優文化志工 退休教師尤桂遵獲文化教育雙肯定

第29屆全國績優文化志工表揚，在全台超過50個文化運用單位競爭下，新竹市文化局推薦4名志工獲獎，其中，新竹高中退休教師尤桂遵不但是今年教育奉獻獎得主，更獲頒績優文化志工金質獎雙重肯定。代理市長陳章賢感謝每位協助竹市文化扎根的志工們熱情支援，讓市民享有日常各項的文化服務。

陳章賢表示，這屆全國績優文化志工表揚，文化局推薦4名志工獲獎，相當不容易，分別為金質獎尤桂遵、銀質獎黃嬌雲、銅質獎朱孝一及林壯亨。

文化局代理局長李欣耀表示，全台僅10位金質獎得主，竹市榮獲績優文化志工金質獎的尤桂遵，為國立新竹高中退休老師，同時也是今年教育部第17屆教育奉獻獎得主，獲得文化部及教育部雙重肯定，可說是實至名歸。

文化局指出，尤桂遵熱愛藝術導覽，退休後在玻璃工藝博物館擔任志工，長達20餘年。生性幽默的她，為讓導覽內涵更生動，化身為「尤」魚老師，嘗試以童謠、歌仔戲曲調搭配簡潔文字，念唱俱佳，每每導覽玻璃藝品，都讓訪客留下深刻印象，成為玻工館最美好的風景。

銀質獎得主黃嬌雲隊長志工資歷16年，她接受重託，帶領400餘人的志工隊成為文化局最堅實的工作後盾，在各項大型文化活動都能見到她的身影，同仁也總是能在隊長溫暖熱情的笑容中獲得滿滿力量。

銅質獎得主朱孝一及林壯亨兩位志工，為眷村博物館及黑蝙蝠博物館志工，志工資歷分別為14年與13年。朱孝一為空軍子弟，對眷村及黑蝙蝠中隊的歷史文化有深厚情感，也樂於在博物館中將自己的熱情傳遞給來訪賓客，他也分享自己服務民眾精神「平常心、隨緣、凡事退一步想」。