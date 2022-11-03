北港高中首屆體育班 摘下華宗、媽祖盃全國女排賽殿軍

北港高中今年成立體育班開始招收熱愛體育學生，讓原本人數不足的女排隊終能完整成軍，經幾個月集訓，一舉在華宗盃、媽祖盃全國排球賽大放異彩，接連拿下殿軍，給體育班極大鼓舞，有信心明年摘金奪銀。

北港國小、國中女排隊在國內享負盛名，但雲林沒有高中可銜接，致高手外流嚴重，北港高中兩年前負起「高手留鄉」使命，成立女排隊，起初留鄉的選手寥寥可數，克難成軍，校長江耀淇四處波奔各縣市招攬好手。

今年更正式開辦體育班，並受江校長精神感召，包含北港建國國中8位甲組球員、白河國中、嘉義朴子、北園國中及在地馬光國中等校，多位好手陸續投效北高隊，再加上北港高中原本二、三年級的4名選手，好不容易招滿球隊16名球員。

過去北高隊曾以沒有備用球員之下參賽，今年首次以陣容完整的隊形，參加華宗盃就一舉拿下全國第4名佳績。本月回到北港家鄉在地比賽，也不負眾望在媽祖盃同樣拿下第四名，並在複賽的第一場擊敗有排球界高山之稱的中山工商女排隊，擠進前四強，實屬難得。

校長江耀淇表示，北高女排首戰就有好表現，連續拿下兩個全國殿軍，除了感謝總教練黃國賢、執行教練蔡翠容及助理教練李欣諭每天辛苦為球員練球外，也感謝很多家長不時送點心、水果及飲品為球隊加油打氣。