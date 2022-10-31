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雲林4千萬元打造智慧教育中心 小學提早接觸科技教育

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
學生講解各種AI人工智慧的功能和運用日常生活的要領。記者蔡維斌／攝影
學生講解各種AI人工智慧的功能和運用日常生活的要領。記者蔡維斌／攝影

縮短城鄉數位科技教育落差，雲林縣政府以4千萬元在土庫鎮越港國小建置智慧教育中心，今天由縣長張麗善主持揭牌啟用儀式，隨後由學生導覽解說6大主題場館，展現智慧教育學習成果。

張麗善期盼該中心結合縣內5所自造科技中心，提供更多元豐富的學習資源，讓雲林囝仔更有競爭力

雲林智慧教育中心主任喬祺表示，中心從今年11月試營運並修正課程，明年1月正式提供全縣國中小師生體驗學習參訪，也將協調縣內5所自造科技中心合作，規畫1日科技校外教學課程，中心並有多項科技漂移設備，搭配國小科技課程及線上教學，提供國中小更完善的智慧教育空間。

教育處長邱孝文指出，4千萬元建置的智慧教育中心，設有6大場館，包含人工智慧、元宇宙、STEAM手作及3D列印、AIoT、智慧農業等課程，可讓國小3年級到6年級學童體驗並透過AR、VR等虛擬實境，拓展孩子學習視野，奠定智慧科技基礎。

揭幕儀式後，縣長張麗善在學生引導下，也體驗以「新月港太空站」為主題營造沉浸式科技教育的6大主題館，體驗各館AI設施的精妙和新奇，包括人工智慧館的機器人、自走車等科技；Metaverse館的VR、AR多元學習及最夯的元宇宙虛擬空間；智慧農業館的無人機、智慧農漁業；也有居家科技及無人商店；運用雷切、雷雕等科技工具的創作。

張麗善直呼很奇妙，她說，讓學生透過線上線下的虛實課程整合，在進入國中前先打好科技領域的基礎，縮短中小學科技教育的數位落差，相信未來雲林必能培養跨領域AI智慧科技人才、具國際視野的地球公民。

學生講解各種人工智慧的功能和運用日常生活的要領。記者蔡維斌／攝影
學生講解各種人工智慧的功能和運用日常生活的要領。記者蔡維斌／攝影
學生講解各種AI人工智慧的功能和運用日常生活的要領。記者蔡維斌／攝影
學生講解各種AI人工智慧的功能和運用日常生活的要領。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府以4千萬元在土庫鎮越港國小建置智慧教育中心，今天由縣長張麗善主持揭牌啟用儀式。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府以4千萬元在土庫鎮越港國小建置智慧教育中心，今天由縣長張麗善主持揭牌啟用儀式。記者蔡維斌／攝影
張麗善也體驗虛擬AR的精妙。記者蔡維斌／攝影
張麗善也體驗虛擬AR的精妙。記者蔡維斌／攝影

雲林 張麗善 AI 競爭力

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