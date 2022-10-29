家裡自來水怎麼來的？雲林小學生體驗1日抄表員

你家自來水怎麼來的？怎樣才能愛護我們水資源？台水公司第五區處為宣導愛水、節水，今天首次將各種自來水的引水設備和水表儀器，搬進校園開辦「小小水滴進校園，職場體驗樂趣多」，讓小朋友體驗一日抄表員，了解家裡每滴水得來不易，更加懂得珍惜水資源。

台水五區處長蕭淑貞指出，有溫度的服務來自企業的用心，台水推動企業社會責任，常在各縣市政府、機關學校辦理各種水活動，鑑於偏鄉孩童難有參與機會，今天水公司五區處特動員將大批設備運上山，把水活動移師古坑山峰華德福實驗小學，讓山上小學生上了一堂難得的「水功課」。

台水人員充當「水老師」，除讓師生瞭解雲林水資源現況，包括每天喝的水和洗澡煮飯用的水來自何方，並讓師生學習節水方法，及如何觀察家裡水管是否有漏水；此外也讓操作水質檢驗及修漏、聽漏等設備，好能為家裡用水診脈防漏。

孩子戴上安全帽，當一日抄表員，學習水表如何計量，如何抄表以及櫃台業務如何申請，「一日水員工」，孩子感到新鮮有趣，也了解自來水並非「自動來」，拓展孩子的水資源知識，更寓教於樂傳遞正確用水觀念。