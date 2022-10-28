孩子不帶功課回家 媽出「大絕招」警告：少動歪腦筋

當學生時最不喜歡的就是考試和寫功課，一名媽媽日前發現孩子沒有帶功課回家，以為這樣就能夠躲避，沒想到「道高一尺、魔高一丈」，媽媽出了「大絕招」，親筆抄回來題目，還警告孩子少動歪腦筋，讓不少網友看了直呼「媽媽真聰明」。

這名媽媽在臉書「爆廢公社二館」透露，日前發現孩子沒有將功課從學校帶回來，還以為這樣就可以不用寫作業，但原PO也不是省油的燈，她把每一道數學題目包括文字和圖型，一字不漏地手寫抄回來。

從原PO分享的照片看到，作業本上每一頁各8格，她工整地寫出每一道題目，甚至還標準地畫出圖型題目讓孩子作答。原PO還警告孩子「一山還有一山高，少動歪腦筋」，最後她也很奇地想知道「有媽媽也會這樣嗎？」

沒想到貼文也引來不少媽媽的共鳴，「現在小孩都很聰明，所以媽媽不能輸！很高興有人也跟我一樣，我兒子都恨得癢癢的」、「我也是，數學還好是小二，比較簡單好抄，作句的也是。跟老師拿題目，家裡寫完，第二天就叫她們回校趕快抄回練習簿上給老師」、「我兒子也是，要背課文，他說他沒帶課本，所以去玩哀配囉，我立馬上網找課文抄」、「會啊，我讓孩子自己抄題目，他發現這樣比原本的功課還多就不敢了」、「我也是，課本沒帶回來沒關係，家長群支援」。