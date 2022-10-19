學生時期班級屎缺幹部曝！過來人點名2股長 選上的大多人緣差

每學期的開始，班上都會投票選出新幹部，負責幫忙處理班級事務，或是成為和老師溝通的橋樑。日前一名網友在臉書上發文，詢問大家「國小哪個股長是屎缺？」而貼文曝光後也掀起討論，不少人點名衛生股長和風紀股長。

班級幹部大多分成班長、副班長、風紀股長、衛生股長、學藝股長、總務股長、體育股長等，每個人可以依照自己的意願，或是同儕間互相提名，最後選出最合適的人。然而，日前一名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，好奇詢問大家「國小哪個股長是你／妳心中的屎缺？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「以前學生時代我什麼長都不想當，只想低調生活」、「選股長的時候絕對不能離開教室，不然回來的時候一定會當選某個股長，尤其最屎缺的那種」、「管他什麼股長，只要不是我，我通通鼓掌」、「沒人自願的時候，最怕被人家提名了」、「一學期才一支小功，根本廉價勞工」、「選股長時能躲就躲」、「老二哲學，當副班長最好」。

其中，最多網友點名「衛生股長」，「衛生股長…管廁所才是真正的屎缺」、「衛生股長啊，掛股長的名，實際上比掃地阿婆還慘」、「都說是屎缺了，當然是衛生股長」、「當然是衛生股長啊…廁所都沒有人願意掃，衛生股長就要自己掃」、「衛生股長一直倒廚餘，還要一直做回收」、「大家都不打掃，你也叫不動，然後老師瘋狂壓你」、「被選上衛生股長的人，就是班上人緣最差的人，衛生股長自己要負責打掃」、「絕對是衛生，一直叫同學掃地，同學只會拿掃把打來打去」。

第二名則是「風紀股長」，「班上太吵會被老師罵，記同學又被同學討厭」、「風紀股長…害我國小同學只記得我凶巴巴」、「風紀股長就是一個吃力不討好的缺，班上太吵老師會說你都沒管好同學，把愛講話的記黑板又會被討厭」、「風紀常常夾在同學跟老師中間，很難做人」、「當了風紀只覺得朋友跑光了」、「風紀兩難，一邊被老師罵，一邊被同學盯」、「同學太吵要出來管秩序，管了安靜不到3秒，同學又繼續吵，心好累」。