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家齊高中「真人圖書」駐校 認識丹麥夢幻童話國度
教育部自七月下旬開放教育志工來台，台南市家齊高中與國際青年文化交流協會 (ICYE)合作，申請青年國際志工駐校交流。日前迎來首位丹麥華裔志工艾薩克以「真人圖書」駐校入班分享丹麥語言文化，帶領家齊師生認識這個充滿夢幻童話的國度。
21歲的丹麥華裔志工艾薩克 (Isaak Wang)，預計明年到荷蘭讀大學人類學系，他利用高中畢業的空檔來台擔任教育志工，探索體驗台灣文化。他收集家齊師生的問題，製作簡報，除了介紹丹麥的地理位置與環境、日常生活美食、也暢談他所理解與享受的丹麥社會福利，與經歷的學校體制。
艾薩克說，滿18歲的丹麥學生每月可支領政府約台幣8千元至2萬1千元的教育津貼；因高稅收關係，在丹麥理髮要要破千元，在台卻3、4百元。他認為，台灣學生在課堂上較安靜，怯於提問或表達意見。最愉快的事，來台3周，品嘗了台南牛肉湯等美食，以及逛夜市與探索安平、四草，並利用段考期間前往花蓮，驚嘆太魯閣的美景。
家齊高中安排艾薩克在圖書館擔任「真人圖書」，讓師生可以與他用英語交流。「真人圖書館」源自於1993年在丹麥首都哥本哈根的停止暴力運動，「真人圖書』強調，每一個人獨特故事都是一本書，都值得被「借閱」。家齊學生在艾薩克的鼓勵與引導下，努力用英文分享自己眼中或理解的台灣文化，不僅刺激語言學習動力，也增進跨文化的理解與尊重。
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