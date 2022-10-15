清境國小攀登合歡山 學生數逆勢成長成小校奇蹟

南投縣仁愛鄉清境國小發展山野教育，因疫情停擺兩年的登山活動，昨天重新舉辦，全校65名學童分別挑戰百岳石門山、合歡尖峰、合歡東峰，小朋友事前學習登山知識、加強體能訓練，登山過程辛苦，但登頂瞬間美景如畫，辛苦都有代價。生動有趣的山野教育，清境國小學生數從6年前47人逆勢成長到65人，寫下小校奇蹟。

清境國小校長陳彥文說，山野教育呼應12年課綱的學習生活化理念，學生透過日常的每周路跑、游泳課與林道路跑鍛鍊體能，登山是學校年度重要活動。每年挑戰不同山系。昨天低年級學生登石門山、中年級登合歡尖山、高年級則挑戰登合歡東峰；除了全校教職員生參與之外，也邀請神鷹救難隊及家長隨行參加，讓活動更加安全。

登山過程中，老師沿路解說高山動植物、並教導學童沿途撿拾垃圾，為高山環境共盡心力。六年級學童說，登合歡東峰感覺很喘、疲勞，但和同學一起加油，看到老師上課教過的高山鳥類金翼白眉就跟在身旁，也忘了疲倦。

陳文彥說，清境國小海拔1700公尺鄰近合歡山，學校以山野教育為特色課程，學生包含泰雅、賽德克、布農、邵族、排灣等原住民族，也有雲南擺夷族和漢族，族群相當多元，透過山野教育，讓學生有了共同的興趣。自然生態、環境保護、山野地貌、聆聽自然與無痕山林等課程，讓大自然教室成為學生最棒的學習場域。