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台南麻豆國小中央廚房啟用 供應8校2500名師生

中央社／ 台南14日電

台南市麻豆國小中央廚房今天落成啟用，將由營養師設計菜單及把關，提升麻豆國小等8所學校逾2500名師生營養午餐品質。

台南市長黃偉哲今天主持麻豆國小中央廚房謝土及啟用；他表示，中央廚房整合及提升地方中心學校和周邊小校營養午餐品質，透過校際合作減少營運人力負擔，讓學童吃到營養健康與衛生安全的午餐。

台南市政府教育局長鄭新輝說，中央廚房集中採購、烹調與配送，替午餐安全衛生把關，兼顧健康營養，更減輕小校自辦午餐的行政負擔。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市已爭取中央廚房改善經費逾新台幣5億元，專業營養師近4年來也增聘21人，落實校園食安把關。

麻豆國小原廚房使用逾40年，此次配合校舍拆除重建工程，讓舊廚房蛻變重生，目前廚工編制10人，另配置1名專業營養師，每天中午由5條運餐路線同步載送新鮮美食，溫暖孩子的胃。

台南市推動學校午餐中央廚房化，以「經濟共享」概念整合供應，減少人力負擔，截至111學年度，已增設至55所中央廚房，供應149所學校，聯合供餐比率73%，全市國中小逾8萬4000名師生受益。

廚房 台南市長 營養午餐

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