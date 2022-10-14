365樂坊樂團明晚登台桃園文化局 明盲聯合演奏「弦戀時光」
桃園市政府文化局演藝廳15日周六晚上7點半，安排365樂坊樂團演出「弦戀時光」音樂會，現場索票入場，歡迎愛樂者欣賞。
365樂團將用琴聲把音樂藝術帶進家鄉社區，演奏滿面春風、港都夜雨、河邊春夢等膾炙人口國台語老歌，用耳熟能詳的音樂帶領桃園市民一起聆聽音樂饗宴。
來自黑白世界的特殊樂團365樂坊，是專業科班出身的視障及明眼國樂菁英所組成，以明盲聯合演出形式演奏一場又一場的音樂會。
樂坊樂團創立的初衷「用音樂串起的緣分與祝福就在365個日子裡」，希望音樂藝術可以更親近在你我身邊。因視覺障礙沒有指揮來協調演出，而是透過彼此呼吸、靈敏聽覺來達到絕佳默契。用音樂超越先天障礙，以優美的樂聲、視障演奏家的生命力帶給聽眾們近距離的音樂舞台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言