365樂坊樂團明晚登台桃園文化局 明盲聯合演奏「弦戀時光」

桃園市政府文化局演藝廳15日周六晚上7點半，安排365樂坊樂團演出「弦戀時光」音樂會，現場索票入場，歡迎愛樂者欣賞。

365樂團將用琴聲把音樂藝術帶進家鄉社區，演奏滿面春風、港都夜雨、河邊春夢等膾炙人口國台語老歌，用耳熟能詳的音樂帶領桃園市民一起聆聽音樂饗宴。

來自黑白世界的特殊樂團365樂坊，是專業科班出身的視障及明眼國樂菁英所組成，以明盲聯合演出形式演奏一場又一場的音樂會。

樂坊樂團創立的初衷「用音樂串起的緣分與祝福就在365個日子裡」，希望音樂藝術可以更親近在你我身邊。因視覺障礙沒有指揮來協調演出，而是透過彼此呼吸、靈敏聽覺來達到絕佳默契。用音樂超越先天障礙，以優美的樂聲、視障演奏家的生命力帶給聽眾們近距離的音樂舞台。