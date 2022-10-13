遲來60年的學雜費 感念母校背後有洋蔥

台中市政府客委會委員張瑞僑昨到石岡區土牛國小，感念母校未因當年她家中經濟困頓，從未催繳42元學雜費，如今已過一甲子，心中惦記著這份未繳學費的遺憾，一口氣捐贈5萬元助學金，幫助弱勢學弟、妹並推廣客語文化，背後洋蔥故事令人動容。

客委會說明，張瑞僑女士回憶當年小學三年級父親離世，家中頓失經濟支柱，無法繳交學費42元，母校師長從未向她催繳；畢業距今已近60年，但她仍惦記曾積欠的學雜費一事，感念母校栽培恩情，昨特捐贈5萬元助學金。

土牛國小校長詹鍾松代表受贈並致贈感謝狀，感謝張瑞僑捐資推動客家文化傳承，校方也安排客語布袋戲社團的學員們與大學姊一起互動，現場溫馨感人。

張瑞僑表示，她5個孩子都聽過這段故事，現在他們都已成長茁壯，有自己的家庭及事業，讓她備感欣慰；由於搬家生活忙碌及陳年往事的遺憾，過往每每經過都只是在校園的圍牆外遠望，不敢進到學校。

去年，土牛國小百年校慶，也抱憾沒有參加，這次藉由客委會主委江俊龍的鼓勵、牽線，畢業至今首度再次踏入校園，了卻一樁心事，心中很踏實、很高興；張也在校慶特刊中，找到自己第41屆畢業生的名冊，相當感動。

詹鍾松說，感佩校友張瑞僑多年後仍惦記此事，事業有成後回饋母校，十分感謝，能作為學生的榜樣，更期勉教育工作者不忘初衷，照顧弱勢學生，邀請她今年回母校參加建校101年校慶。

江俊龍表示，張瑞僑熱心公益，創立台中市后里客家協會，受市長盧秀燕聘任擔任客委會此屆委員，對在地客家事務的推動不遺餘力。