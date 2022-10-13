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遲來60年的學雜費 感念母校背後有洋蔥

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市客委會委員張瑞僑感念母校土牛國小未因當年她家中經濟困頓，催繳42元學雜費，如今已過一甲子，心中惦記著這份未繳學費的遺憾，一口氣捐贈5萬元助學金，幫助弱勢學弟、妹並推廣客語文化。圖／台中市政府客家事務委員會提供
台中市客委會委員張瑞僑感念母校土牛國小未因當年她家中經濟困頓，催繳42元學雜費，如今已過一甲子，心中惦記著這份未繳學費的遺憾，一口氣捐贈5萬元助學金，幫助弱勢學弟、妹並推廣客語文化。圖／台中市政府客家事務委員會提供

台中市政府客委會委員張瑞僑昨到石岡區土牛國小，感念母校未因當年她家中經濟困頓，從未催繳42元學雜費，如今已過一甲子，心中惦記著這份未繳學費的遺憾，一口氣捐贈5萬元助學金，幫助弱勢學弟、妹並推廣客語文化，背後洋蔥故事令人動容。

客委會說明，張瑞僑女士回憶當年小學三年級父親離世，家中頓失經濟支柱，無法繳交學費42元，母校師長從未向她催繳；畢業距今已近60年，但她仍惦記曾積欠的學雜費一事，感念母校栽培恩情，昨特捐贈5萬元助學金。

土牛國小校長詹鍾松代表受贈並致贈感謝狀，感謝張瑞僑捐資推動客家文化傳承，校方也安排客語布袋戲社團的學員們與大學姊一起互動，現場溫馨感人。

張瑞僑表示，她5個孩子都聽過這段故事，現在他們都已成長茁壯，有自己的家庭及事業，讓她備感欣慰；由於搬家生活忙碌及陳年往事的遺憾，過往每每經過都只是在校園的圍牆外遠望，不敢進到學校。

去年，土牛國小百年校慶，也抱憾沒有參加，這次藉由客委會主委江俊龍的鼓勵、牽線，畢業至今首度再次踏入校園，了卻一樁心事，心中很踏實、很高興；張也在校慶特刊中，找到自己第41屆畢業生的名冊，相當感動。

詹鍾松說，感佩校友張瑞僑多年後仍惦記此事，事業有成後回饋母校，十分感謝，能作為學生的榜樣，更期勉教育工作者不忘初衷，照顧弱勢學生，邀請她今年回母校參加建校101年校慶。

江俊龍表示，張瑞僑熱心公益，創立台中市后里客家協會，受市長盧秀燕聘任擔任客委會此屆委員，對在地客家事務的推動不遺餘力。

今年市府客委會與土牛國小合作推出的客家布袋戲課程時，她也出席台中客家樂活園區「山城客庄傳習中心」的揭牌儀式，看見土牛國小學生展演客語布袋戲成果，非常感動。

台中市客委會委員張瑞僑感念母校土牛國小未因當年她家中經濟困頓，催繳42元學雜費，如今已過一甲子，心中惦記著這份未繳學費的遺憾，一口氣捐贈5萬元助學金，幫助弱勢學弟、妹並推廣客語文化。圖／台中市政府客家事務委員會提供
台中市客委會委員張瑞僑感念母校土牛國小未因當年她家中經濟困頓，催繳42元學雜費，如今已過一甲子，心中惦記著這份未繳學費的遺憾，一口氣捐贈5萬元助學金，幫助弱勢學弟、妹並推廣客語文化。圖／台中市政府客家事務委員會提供
台中市客委會委員張瑞僑感念母校土牛國小未因當年她家中經濟困頓，催繳42元學雜費，如今已過一甲子，心中惦記著這份未繳學費的遺憾，一口氣捐贈5萬元助學金，幫助弱勢學弟、妹並推廣客語文化。圖／台中市政府客家事務委員會提供
台中市客委會委員張瑞僑感念母校土牛國小未因當年她家中經濟困頓，催繳42元學雜費，如今已過一甲子，心中惦記著這份未繳學費的遺憾，一口氣捐贈5萬元助學金，幫助弱勢學弟、妹並推廣客語文化。圖／台中市政府客家事務委員會提供
台中市客委會委員張瑞僑感念母校土牛國小未因當年她家中經濟困頓，催繳42元學雜費，如今已過一甲子，心中惦記著這份未繳學費的遺憾，一口氣捐贈5萬元助學金，幫助弱勢學弟、妹並推廣客語文化。圖／台中市政府客家事務委員會提供
台中市客委會委員張瑞僑感念母校土牛國小未因當年她家中經濟困頓，催繳42元學雜費，如今已過一甲子，心中惦記著這份未繳學費的遺憾，一口氣捐贈5萬元助學金，幫助弱勢學弟、妹並推廣客語文化。圖／台中市政府客家事務委員會提供
台中市客委會委員張瑞僑(中)感念母校土牛國小未因當年她家中經濟困頓，催繳42元學雜費，如今已過一甲子，心中惦記著這份未繳學費的遺憾，一口氣捐贈5萬元助學金，幫助弱勢學弟、妹並推廣客語文化。圖／台中市政府客家事務委員會提供
台中市客委會委員張瑞僑(中)感念母校土牛國小未因當年她家中經濟困頓，催繳42元學雜費，如今已過一甲子，心中惦記著這份未繳學費的遺憾，一口氣捐贈5萬元助學金，幫助弱勢學弟、妹並推廣客語文化。圖／台中市政府客家事務委員會提供

客委會 布袋戲 客語

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