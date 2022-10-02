爸爸我全對！他關心女兒作業竟傻眼：錯一半老師還打勾

幼稚園老師應細心為孩子檢查錯誤並糾正，不過有一名爸爸發現女兒的數學作業，竟有一半的題目都寫錯，老師都沒有檢查出來，更笑稱老師是「怕傷了我女兒的心，對吧」，許多網友紛紛幽默回應，「不能打擊孩子的信心」。

原PO在臉書社團爆怨公社PO出女兒被老師批改過後的數學作業，表示「親愛的老師，妳累了嗎？」從中可以發現原PO幼稚園大班的女兒數學作業答案左邊都對，右邊全錯老師還打勾，也有網友幽默回應「左邊同學可能功課比較好」。

網友PO出女兒的數學作業。圖擷自爆怨公社

有網友發現筆跡的深淺不一表示「會不會是另有他人代寫？」，原PO則補充，小孩沒有筆跡的問題，就是亂而已，檢查過她的功課，至於顏色深淺，就不同支筆而已！也有人猜測，其實老師可能在講台公布答案，然後請同學互相改題目。

另有網友歪樓注意到網友爸爸的黃指甲，「我只看到黃指甲」，還有熱心網友建議「指甲和手指菸垢，可以用最小號的砂紙磨掉，但不要太常磨」。

其他人紛紛表示，「直接找校長」、「混口飯吃，有打勾就好」、「愛的教育無遠弗屆」、「秉持著有寫就滿分的道理」、「重在從小建立信心」、「老師是閉著眼睛改考卷嗎」。