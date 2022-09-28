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影／新竹芎林文林閣史上首次官方祭孔 楊文科：寫竹縣歷史新頁

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
芎林國小學童余建揚（左2）擔任禮生，全程使用海陸客語念誦祝禱文。記者巫鴻瑋／攝影
芎林國小學童余建揚（左2）擔任禮生，全程使用海陸客語念誦祝禱文。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣芎林鄉文林閣今天教師節舉行史上首次由縣府官方主持的「祭孔釋奠典禮」，以紀念至聖先師孔子誕辰2572周年，並感念天下教師為學術傳承做出的奉獻，縣長楊文科表示「在全台最大的文昌祠舉辦祭孔，寫下了新竹縣新的一頁，未來將每年舉辦」。

楊文科致詞表示，「新竹縣雖然沒有孔廟，但有全台最大的文昌祠，主祀文昌帝君，因此在這舉行祭禱、三獻禮的祭孔儀式，是新竹縣新的一頁，而孔子有教無類，因此舉辦祭孔也是希望將祂的精神傳承，未來將年年舉辦以示對孔子的尊敬，也是對所有教師的尊敬。」

文林閣建廟於1876年，由舉人鄧兆熊廣集地方士紳捐地蓋廟、創「文林社」私塾授教，讓文林閣一度成為頭前溪流域最重要的學術研究中心，廟中主祀文昌帝君，不少新竹的學子考前都會前來祭拜以求金榜題名，是新竹縣最重要的廟宇之一。

新竹縣自1982年與新竹市分治後，轄內便無孔廟，也未再由官方舉辦祭孔大典，楊文科指出，今次祭孔典禮是新竹縣教育史上首次，希望透過傳統祭孔釋奠典禮、三獻祭禮科儀活動，傳承尊師重道精神，帶動新竹縣發展地方傳統祭祀信仰。

科儀依循古制，設有糾儀官，由楊文科擔任主祭官，儀式流程有行迎神禮、參神禮、上香禮、初獻禮、行祝文禮贊、亞獻禮、終獻禮、分獻禮、團祭、飲福、受胙、辭神、送神等程序。

為了展現文化語言傳承，也特地由芎林國小學童擔任禮生，以海陸客語念誦祝禱文，禮生余建揚以字正腔圓的客語恭讀祝文，場面隆重，更展現學子對至聖先師孔子的尊崇、宣揚尊師重道精神。

鄉長黃正彪表示，芎林文林閣是全台最大的文昌廟，因此今年縣府在此主辦祭孔大典，也是展現出對至聖先師孔子的尊敬，除了典禮傳統的保存，還有教育及傳承意義、展現地方信仰的文化與禮節，也感謝鄉內各社區發展協會協辦。

楊文科擔任主祭，在祭孔典禮上進行「獻禮」儀式。記者巫鴻瑋／攝影
楊文科擔任主祭，在祭孔典禮上進行「獻禮」儀式。記者巫鴻瑋／攝影
文林閣紀念孔子誕辰2572周年釋奠祭典隆重。記者巫鴻瑋／攝影
文林閣紀念孔子誕辰2572周年釋奠祭典隆重。記者巫鴻瑋／攝影
芎林文林閣首次由縣府官方舉辦祭孔典禮，許多地方民代、士紳皆到場觀禮。記者巫鴻瑋／攝影
芎林文林閣首次由縣府官方舉辦祭孔典禮，許多地方民代、士紳皆到場觀禮。記者巫鴻瑋／攝影
芎林文林閣主祀文昌帝君，是新竹縣最重要的廟宇之一。記者巫鴻瑋／攝影
芎林文林閣主祀文昌帝君，是新竹縣最重要的廟宇之一。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣芎林鄉文林閣舉辦首次官方祭孔典禮，縣長楊文科宣布往後將每年舉行。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣芎林鄉文林閣舉辦首次官方祭孔典禮，縣長楊文科宣布往後將每年舉行。記者巫鴻瑋／攝影
芎林文林閣主祀文昌帝君，是新竹縣最重要的廟宇之一。記者巫鴻瑋／攝影
芎林文林閣主祀文昌帝君，是新竹縣最重要的廟宇之一。記者巫鴻瑋／攝影
文林閣紀念孔子誕辰2572周年釋奠祭典隆重。記者巫鴻瑋／攝影
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新竹 孔子 楊文科

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