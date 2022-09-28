台中弘文中學教師節 學生送愛的咖啡、為師長撐傘遮陽

今天是教師節，台中弘文高級中學校友會及學生會今天早上在全校朝會時間，舉行「感謝師恩!祝福母校師長教師節敬師活動」，教導全校學生表達感恩之情，學生們在戶外為師長們撐傘摭陽，並送上咖啡與小禮物，師長們感覺很暖心。

今天安排的學生敬師感恩活動，由弘文校友會及學生會共同辦理，以具教育意涵敬師活動，引導同學們表達平時對老師的感恩之意。

「大學長愛的咖啡」由咖神王神寶校友提供自家烘培的咖啡，充滿關懷和感謝，讓老師精神飛越， 學生學習成效加倍，「Joy營養棒棒」讓老師們精神旺旺，教導出來的學生各方面表現都閃亮亮。

還有 「一把小洋傘」讓老師心暖暖，抵擋強烈光，師生情誼喜洋洋，每班學生製作「龍的傳人托卡」，在戶外奉上愛的咖啡及精神補給小禮物給師長，也為師長撐傘遮陽，學生們向老師表達感恩，師長感受學生的祝福及熱情。