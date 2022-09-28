聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中弘文中學教師節 學生送愛的咖啡、為師長撐傘遮陽
今天是教師節，台中弘文高級中學校友會及學生會今天早上在全校朝會時間，舉行「感謝師恩!祝福母校師長教師節敬師活動」，教導全校學生表達感恩之情，學生們在戶外為師長們撐傘摭陽，並送上咖啡與小禮物，師長們感覺很暖心。
今天安排的學生敬師感恩活動，由弘文校友會及學生會共同辦理，以具教育意涵敬師活動，引導同學們表達平時對老師的感恩之意。
「大學長愛的咖啡」由咖神王神寶校友提供自家烘培的咖啡，充滿關懷和感謝，讓老師精神飛越， 學生學習成效加倍，「Joy營養棒棒」讓老師們精神旺旺，教導出來的學生各方面表現都閃亮亮。
還有 「一把小洋傘」讓老師心暖暖，抵擋強烈光，師生情誼喜洋洋，每班學生製作「龍的傳人托卡」，在戶外奉上愛的咖啡及精神補給小禮物給師長，也為師長撐傘遮陽，學生們向老師表達感恩，師長感受學生的祝福及熱情。
弘文中學校長張輝政表示，今年的教師節敬師活動，結合學校校友會及學生會共同發想及籌劃，大學長與學弟妹大手牽小手，讓敬師活動更具教育意義及豐富的內容，希望藉由此次的活動，營造尊重、感恩、創意、合作的班級向心力，經營多元智慧，增進師生間的情感及良好互動，留下弘文師生共同美好回憶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言