新北師鐸獎系列／曾才榮自許成為迷惘高中生引路人

對於年輕充滿希望卻又容易迷惘的高中生而言，「老師」這個角色絕不僅只是傳道授業，淡水商工主任曾才榮自許成為「迷惘高中生的引路人」，榮獲111年師鐸獎肯定。

曾才榮多次帶領學生與不同國家交換學習經驗，更引導或輔育對未來迷惘的學生，盡可能在世界各地找到屬於自己的場域，實現自我的立足點。

曾才榮從事教育工作30年，擁有電子、電機、數學、工藝4張教師證，除了希望以自身為榜樣，鼓勵學生多元發展，也希望有更多能力為求學過程迷惘的學生找到目標，因此利用課餘時間輔導對學習失去興趣的學生，指導他們考取證照或創業，討論各種就業的可能性，讓學生能在就學期間找到自己未來的方向。

此外，曾才榮也積極推動國際教育，多次帶領學生與日本、韓國、加拿大、德國及芬蘭等國家交換學習經驗，更首創學生免費成為三個月國際交換生，深度體驗異國文化，開拓視野，並在世界各地找到可以自我實現的地方。