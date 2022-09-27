聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北師鐸獎系列／曾才榮自許成為迷惘高中生引路人
對於年輕充滿希望卻又容易迷惘的高中生而言，「老師」這個角色絕不僅只是傳道授業，淡水商工主任曾才榮自許成為「迷惘高中生的引路人」，榮獲111年師鐸獎肯定。
曾才榮多次帶領學生與不同國家交換學習經驗，更引導或輔育對未來迷惘的學生，盡可能在世界各地找到屬於自己的場域，實現自我的立足點。
曾才榮從事教育工作30年，擁有電子、電機、數學、工藝4張教師證，除了希望以自身為榜樣，鼓勵學生多元發展，也希望有更多能力為求學過程迷惘的學生找到目標，因此利用課餘時間輔導對學習失去興趣的學生，指導他們考取證照或創業，討論各種就業的可能性，讓學生能在就學期間找到自己未來的方向。
此外，曾才榮也積極推動國際教育，多次帶領學生與日本、韓國、加拿大、德國及芬蘭等國家交換學習經驗，更首創學生免費成為三個月國際交換生，深度體驗異國文化，開拓視野，並在世界各地找到可以自我實現的地方。
曾才榮說，疫情確實影響了國際交流的機會，學生無法到國外去參訪，國外團體也無法進入台灣交流，但這幾年還是透過視訊方式進行交流，將國外有趣的議題帶入學校，讓學生透過網路與國際連接，並親自帶領學生學中玩、玩中學來認識世界。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言