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小二數學「3組草莓、柿子」相加求解 網友看傻：也太難

聯合新聞網／ 綜合報導
網友貼出小二數學，直呼好難。圖／取自PTT
網友貼出小二數學，直呼好難。圖／取自PTT

小學數學也好難！有網友貼出小學二年級的數學題，題目為「十位數柿子、個位數草莓」加上「十位數草莓、個位數草莓」加上「十位數柿子、個位數草莓」等於192，求解柿子、草莓分別為什麼數字。PTT網友看得一頭霧水，傻眼直呼「小二算得出來？」也有網友試算，結果草莓為4、柿子為7。

一名網友在PTT發文詢問「小二數學題」，他貼出題目為「十位數柿子、個位數草莓」加上「十位數草莓、個位數草莓」加上「十位數柿子、個位數草莓」等於192，求解柿子、草莓分別為什麼數字。

許多網友看了傻眼，紛紛留言「太難了吧」、「這是代數嗎？」、「二元一次方程式是國二的玩意吧」、「小二考這個？」、「這小二？」、「很簡單，但我不覺得小二會」、「這應該要解釋放在不同位置是不同位數，不然容易誤會」。

不過也有網友認為題目靈活，留言「還不錯的題目，培養動腦」、「個位數草莓解完，再解柿子，蠻活的」、「這題算優質考題了，你沒看過更多詭異」、「很棒的題目」。

其他網友也試算，三個數字都是草莓為個位數，表示3個草莓相加尾數必須是2，換言之草莓等於4，套入前方的十位數，19-4-1=14，再除以2，柿子就等於7。

草莓 小學 PTT

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