快訊

名導揭楊丞琳惡行 「對妝髮頤指氣使、耍大牌」：事情太多講不完

U18女籃／全場僅失16分 中華隊大勝印尼65分收2連勝

鄭寶清登記參選桃園市長 民進黨中評會一致通過開除黨籍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不用出國！CSIA國際滑雪課程 史上首度來台灣樂園開班

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
滑雪學校「野雪塾」與CSIA（Canadian Ski Instructors' Alliance）加拿大滑雪指導員聯盟合作，在小叮噹科學主題樂園滑雪場開設國際滑雪檢定課程，預計培養超過30名滑雪指導員。記者王淑君／攝影
滑雪學校「野雪塾」與CSIA（Canadian Ski Instructors' Alliance）加拿大滑雪指導員聯盟合作，在小叮噹科學主題樂園滑雪場開設國際滑雪檢定課程，預計培養超過30名滑雪指導員。記者王淑君／攝影

史上第一次，在台灣境內也能取得國際滑雪教練培訓與證照；滑雪學校「野雪塾」與CSIA（Canadian Ski Instructors' Alliance）加拿大滑雪指導員聯盟合作，請來CSIA最高等級滑雪檢定資深考官Paul Cunnius，在小叮噹科學主題樂園滑雪場開設檢定課程，預計將培養超過30名國際認證滑雪指導員。

野雪塾、小叮噹科學主題樂園、明新科技大學，三方針對滑雪人才培育簽訂產學合作MOU，新竹縣交通旅遊處游志祥處長出席見證，肯定透過境內小叮噹滑雪場推動國際及滑雪運動，培訓台灣第一批雙板滑雪指導員，縣府將全力支持以發展新竹觀光。

小叮噹科學主題樂園總經理郭明宗表示，園區在2011年創建了全台灣第一座室內滑雪場，也是目前全台唯一仿真雪滑雪場，讓國人不必出國就能滿足滑雪體驗，以及專業訓練等多方需求。這次邀請CSIA檢定四級資深考官來台灣，親自開辦台灣史上第一場CSIA一級雙板滑雪指導員檢定課程，讓CSIA及國外雪友認識台灣、來竹縣旅遊，更要推廣冰雪運動。

野雪塾總監陳怡光表示，過去要考CSIA國際滑雪指導員證照，需要遠赴加拿大，曠日費時而且所費不貲，這次邀請CSIA四級考官來台灣辦理檢定課程，三梯次檢定課程一開賣就額滿，緊急於9月12至14日加開1梯次來消化排候補的學員，讓喜愛滑雪與有志從事國際滑雪指導員的人，在台灣就能考取國際滑雪指導員一級證照。

明新科大教務長杜鳳棋表示，運動事業管理系從2017年首創滑雪課程，與小叮噹雪場長期合作讓學生上課，這次針對滑雪人才培育簽訂產學合作，增加滑雪課程訓練與實習的業界夥伴，預計今年底重新啟海外實習，選派學生前往日本滑雪學校受訓與實習。

來自加拿大的Paul Cunnius擁有擔任CSIA考官31年資歷，首度來台的他表示，最想把冰雪運動帶到沒有雪的國家，預計這次將在台灣培養超過30名新科滑雪指導員及通過國際認證，成為CSIA在台灣認證的第一批雙板滑雪指導員。

滑雪學校「野雪塾」與CSIA（Canadian Ski Instructors' Alliance）加拿大滑雪指導員聯盟合作，在小叮噹科學主題樂園滑雪場開設國際滑雪檢定課程，預計培養超過30名滑雪指導員。記者王淑君／攝影
滑雪學校「野雪塾」與CSIA（Canadian Ski Instructors' Alliance）加拿大滑雪指導員聯盟合作，在小叮噹科學主題樂園滑雪場開設國際滑雪檢定課程，預計培養超過30名滑雪指導員。記者王淑君／攝影
不用出國！CSIA國際滑雪課程，史上首度來台灣開班。記者王淑君／攝影
不用出國！CSIA國際滑雪課程，史上首度來台灣開班。記者王淑君／攝影

加拿大 實習 新竹

延伸閱讀

加拿大10死15傷隨機殺人案 第2名兇嫌已經自盡

全球首間「ROGYM電競健身房」快閃華山 參與課程送ROG潮帥禮盒

U18世界盃／熱身賽勝加拿大 中華隊首戰碰巴拿馬

從海岸到雪山 搶先「體驗未來」！歐洲氫氣火車、滑雪專列即將上路

相關新聞

跟進中央防疫停課新制 竹縣9月12日起快篩陰可正常上課

新竹縣8月底中小學開學前夕，宣布暫不跟進中央防疫停課新制，仍採一人確診全班暫停實體課程3天舊制。開學後因應疫情變化及滾動...

創校58年最大改造！港南國小老舊校舍拆除重建

新竹市港南國小綜合大樓（C棟）及附設幼兒園校舍老舊、耐震係數低、排水不良，市府向中央爭取經費，投入總經費1.1億元拆除重...

台中大坑國小遊戲場今啟用 有滑梯、攀岩小朋友好樂

台中市北屯區大坑國小遊戲場今天啟用，遊戲場結合豐富生態，規畫有可供多人使用的扇形溜滑梯、太空球攀網滑梯，以及幼兒園攀岩等...

不用出國！CSIA國際滑雪課程 史上首度來台灣樂園開班

史上第一次，在台灣境內也能取得國際滑雪教練培訓與證照；滑雪學校「野雪塾」與CSIA（Canadian Ski Instr...

台中富春國小附設幼兒園中秋闖關活動 吳剛和玉兔都來

中市豐原富春國小附設幼兒園今天辦歡樂中秋節闖關活動，師生同樂，小朋友在各項闖關遊戲中，認識中秋節傳說中的后羿、吳剛和玉兔...

「關山積雪」見證忘年之誼 故宮南院中秋新展書畫國寶

秋節連假明天登場，閑賞水墨丹青最相宜。故宮南院「翰墨空間-故宮書畫賞析」新展出明代國寶文徵明〈關山積雪圖〉，以及宋代米芾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。