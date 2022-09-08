不用出國！CSIA國際滑雪課程 史上首度來台灣樂園開班

史上第一次，在台灣境內也能取得國際滑雪教練培訓與證照；滑雪學校「野雪塾」與CSIA（Canadian Ski Instructors' Alliance）加拿大滑雪指導員聯盟合作，請來CSIA最高等級滑雪檢定資深考官Paul Cunnius，在小叮噹科學主題樂園滑雪場開設檢定課程，預計將培養超過30名國際認證滑雪指導員。

野雪塾、小叮噹科學主題樂園、明新科技大學，三方針對滑雪人才培育簽訂產學合作MOU，新竹縣交通旅遊處游志祥處長出席見證，肯定透過境內小叮噹滑雪場推動國際及滑雪運動，培訓台灣第一批雙板滑雪指導員，縣府將全力支持以發展新竹觀光。

小叮噹科學主題樂園總經理郭明宗表示，園區在2011年創建了全台灣第一座室內滑雪場，也是目前全台唯一仿真雪滑雪場，讓國人不必出國就能滿足滑雪體驗，以及專業訓練等多方需求。這次邀請CSIA檢定四級資深考官來台灣，親自開辦台灣史上第一場CSIA一級雙板滑雪指導員檢定課程，讓CSIA及國外雪友認識台灣、來竹縣旅遊，更要推廣冰雪運動。

野雪塾總監陳怡光表示，過去要考CSIA國際滑雪指導員證照，需要遠赴加拿大，曠日費時而且所費不貲，這次邀請CSIA四級考官來台灣辦理檢定課程，三梯次檢定課程一開賣就額滿，緊急於9月12至14日加開1梯次來消化排候補的學員，讓喜愛滑雪與有志從事國際滑雪指導員的人，在台灣就能考取國際滑雪指導員一級證照。

明新科大教務長杜鳳棋表示，運動事業管理系從2017年首創滑雪課程，與小叮噹雪場長期合作讓學生上課，這次針對滑雪人才培育簽訂產學合作，增加滑雪課程訓練與實習的業界夥伴，預計今年底重新啟海外實習，選派學生前往日本滑雪學校受訓與實習。