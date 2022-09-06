畢業離校逾1甲子 老將軍號召竹崎高中首屆初中校友回校
嘉義縣立竹崎高中創校迄今67年，經過三個階段蛻變進步，在初中第一屆校友陳興國將軍號召，退休老師連絡下，許多老校友畢業65年，昨天返校團聚相見歡，回憶校園生活，話匣子打開有說不完的話，與校長蘇淵源及老師交流，傳承竹高精神。
竹高走過了一甲子，創校迄今歷經竹崎初中、竹崎國民中學、竹崎高級中學。在漫長67年經歷任校長、老師及學生共同努力，竹高名聲響亮，學風更多元，承載許多師生精彩生命故事。
促成竹崎初中第一屆畢業同學會關鍵人物，退休教師簡茂宏說，自己是大林人，也是竹崎女婿，太太是竹崎初中第二屆畢業生，同時在竹崎高中前身竹崎國中服務，教書30年退休，目前致力竹崎地方文物考察與民俗探究。
初中第一屆校友陳興國將軍返校，立刻和許多初中第一屆校友聯絡，昨天上午齊聚竹高賈宓圖書館相聚，許多校友65年沒見面，非常高興，校園承載他們青春歲月，綻放他們純真笑顏，流動他們青少往事；他們如童心歡笑與赤子心交流，交織真情意與同窗情，超過一甲子，無論世事如何改變，永遠不變是同窗情誼。
校友陳興國說，初中第一屆只有2班，當時念初中要考試，懷念當年青春時代。校友會長張四向感謝母校支持校友會，希望校友多支持參與校友會活動。
初中第一屆校友同學會活動結束離校前，巡禮校園，在賈宓圖書館與校門口合照，校友們對校園一草一木、一磚一瓦，充滿眷戀之情，不捨中互道珍重。蘇淵源說，初中首屆校友是竹高驕傲、更是竹高的寶貝！期盼各位傑出校友事蹟，讓後起之秀繼續創造精彩故事，榮耀竹高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言