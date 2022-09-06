畢業離校逾1甲子 老將軍號召竹崎高中首屆初中校友回校

嘉義縣立竹崎高中創校迄今67年，經過三個階段蛻變進步，在初中第一屆校友陳興國將軍號召，退休老師連絡下，許多老校友畢業65年，昨天返校團聚相見歡，回憶校園生活，話匣子打開有說不完的話，與校長蘇淵源及老師交流，傳承竹高精神。

竹高走過了一甲子，創校迄今歷經竹崎初中、竹崎國民中學、竹崎高級中學。在漫長67年經歷任校長、老師及學生共同努力，竹高名聲響亮，學風更多元，承載許多師生精彩生命故事。

促成竹崎初中第一屆畢業同學會關鍵人物，退休教師簡茂宏說，自己是大林人，也是竹崎女婿，太太是竹崎初中第二屆畢業生，同時在竹崎高中前身竹崎國中服務，教書30年退休，目前致力竹崎地方文物考察與民俗探究。

初中第一屆校友陳興國將軍返校，立刻和許多初中第一屆校友聯絡，昨天上午齊聚竹高賈宓圖書館相聚，許多校友65年沒見面，非常高興，校園承載他們青春歲月，綻放他們純真笑顏，流動他們青少往事；他們如童心歡笑與赤子心交流，交織真情意與同窗情，超過一甲子，無論世事如何改變，永遠不變是同窗情誼。

校友陳興國說，初中第一屆只有2班，當時念初中要考試，懷念當年青春時代。校友會長張四向感謝母校支持校友會，希望校友多支持參與校友會活動。