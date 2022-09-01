地球科學奧賽傳捷報 我代表隊摘2金5銀1銅、國際排第4

台灣參加第15屆國際地球科學奧林匹亞競賽傳來捷報，在34個國家、204名參賽學生當中，我國8名代表參賽學生總計獲得2金5銀1銅，國際排名第4名。

代表隊2位金牌獲獎者為來自建國中學學生王政凱，以及高雄中學學生林子翔；銀牌獲獎者分別為建國中學學生涂宇軒、新竹高中學生謝承安、師大附中學生蘇軒漢、新竹高中學生王德名，以及高雄中學學生蕭皓澤；1位銅牌獲獎者為花蓮高中學生王道一，表現優異。

本屆國際地球科學奧林匹亞競賽由義大利主辦，以線上賽方式辦理，各國代表隊伍在各自國內尋覓符合大會規定場地參賽，並依規定建置競賽環境及安排監督人員。參賽學生必須上網閱讀大量英文資料，並依據數據進行分析歸納與答題，競賽題目充滿創新與挑戰。

教育部表示，我國由國內大學10多位教授、學者組成輔導團隊，負責本年度選、培訓工作，歷經國內初選、複選、決選研習營3階段，從523名學生當中選出8名學生代表參與共計6個競賽項目。其中國家團隊野外考察，在台灣大學海洋研究所教授黃千芬、淡江大學電機工程學系教授劉金源共同指導，以及海洋科技博物館的協助下，組成2個隊伍參賽，在25個參賽隊伍中，獲得1金1銀佳績。

台灣代表團由台灣大學大氣科學系教授郭鴻基擔任領隊、中央大學大氣科學系教授林沛練擔任副領隊，並由台灣師範大學地球科學系教授陳卉瑄、副教授賴昱銘、台灣大學海洋研究所教授曾于恒、副教授林卉婷及淡江大學物理學系助理教授秦一男，協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，8月25至30日參與競賽，31日公布成績並舉行閉幕典禮。

教育部表示，為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。