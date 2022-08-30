國小開學第一天 台南各地警推「護童專案」黃偉哲關心

今天是國小開學第一天，全台各縣市警察分局同時推出「護童專案」，台南市長黃偉哲上午到新營區新進國小，與分局長斯儀仙引導小朋友走行人穿越道、察看新營分局執行狀況，還細看分局發給小朋友掛在手腕有助提醒車輛注意的反光條，肯定警方很用心協助維護小朋友上學安全。

善化警分局所轄15所國小，分局長劉怡宗表示，在有限警力下，全力結合義交、義警、志工共同做好「護童勤務」；學甲分局長蔡宗昌到東陽國小，與校長蔡淑芬、導護師長、志工媽媽們迎接學童返校。麻豆分局長林中興則到麻豆國小，察看員警協勤狀況；永康分局轄區不少國小學生人數眾多，員警除了今天「護童」、每天都到校協助維護上下學交通安全。

黃偉哲說，這個月是交通安全月，在開學第一天、更要把交通安全的概念帶給我們的小朋友，尤其許多小朋友都是國小一年級，才剛剛入學，從幼兒園就銜接到國小，要適應不同的生活，交通安全的培養很重要，很多小朋友是家長帶著，但是有更多是自己來上學，能夠自己上學，然後培養交通安全、紅燈停、綠燈行，這基本功看起來聽起來很簡單，對小朋友確是很重要。