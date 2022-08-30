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偏鄉公墓旁忠和國中學子 勇奪WRO智能機器人全國冠亞軍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
忠和國中獲鴻海教育基金會補助，開辦機器人課程社團，前天4位男女同學，勇奪國際奧林匹亞機器人大賽全國冠亞軍。圖／忠和國中提供
忠和國中獲鴻海教育基金會補助，開辦機器人課程社團，前天4位男女同學，勇奪國際奧林匹亞機器人大賽全國冠亞軍。圖／忠和國中提供

嘉義縣水上鄉忠和國中位在嘉縣市最大的牛稠埔公墓、火葬場入口，在歷任校長教學團隊努力下，辦學成績不受出殯噪音影響，獲鴻海教育基金會補助開辦機器人課程社團，前天4位男女同學，勇奪國際奧林匹亞機器人大賽全國冠亞軍，載譽返校。

忠和轉型雙語實驗課程學校，推動數位學習展現成果。參賽隊伍分別是全國冠軍國三學生殷浩宸、曾振豪，以及亞軍 國三女生李玟妤、張莘稚，學生們都很開心努力開花結果，鴻海基金會提供參賽部分交通補助，賽後提供獎勵金，學生感受基金會公益愛。

國際奧林匹亞機器人大賽（World Robot Olympiad簡稱WRO），是國際奧林匹克機器人委員會 (IROC)和丹麥樂高教育事業公司合辦的國際性機器人比賽，為國際青少年機器人愛好者提供共同學習平臺。

忠和在鴻海基金會資助下，引進MATRIX機器人設備課程，利用社團及暑期營隊招募有興趣學生，學習智慧機器人組裝設計與自動控制程式撰寫；指導老師萬能工商洪芃芸老師、忠和教師羅安邑及張家祥，組成專業學習社群，先參加鴻海基金會培訓課程回校指導學生。

張家祥說，MATRIX防疫總動員競賽，情境設計是假設防疫時代，運輸醫療器材自動運輸機 (可樂罐)和民生用品自動運輸機 (雪碧罐)故障，參賽隊伍須設計1台智能機器人工作車，任務是把運輸機送回對應單位 (出發點對側，分別為醫院和超市)維修，須蒐集運輪機上物資 (乒乓球)後再返回居住社區。

題目情境運輸機位置不固定，工作車須能判斷定點上有無運輸機，決定下一步要進行動作，學生須充分發揮問題解決能力及科技運算思維、程式設計能力才能達成任務。校長黃雪惠感謝鴻海基金會偏鄉送暖及親師生共同努力，比賽地點遠在台北，帶隊張家祥犧牲假期帶孩子當天來回。

忠和國中獲鴻海教育基金會補助，開辦機器人課程社團，前天4位男女同學，勇奪國際奧林匹亞機器人大賽全國冠亞軍。圖／忠和國中提供
忠和國中獲鴻海教育基金會補助，開辦機器人課程社團，前天4位男女同學，勇奪國際奧林匹亞機器人大賽全國冠亞軍。圖／忠和國中提供
忠和國中獲鴻海教育基金會補助，開辦機器人課程社團，前天4位男女同學，勇奪國際奧林匹亞機器人大賽全國冠亞軍。圖／忠和國中提供
忠和國中獲鴻海教育基金會補助，開辦機器人課程社團，前天4位男女同學，勇奪國際奧林匹亞機器人大賽全國冠亞軍。圖／忠和國中提供
忠和國中獲鴻海教育基金會補助，開辦機器人課程社團，前天4位男女同學，勇奪國際奧林匹亞機器人大賽全國冠亞軍。圖／忠和國中提供
忠和國中獲鴻海教育基金會補助，開辦機器人課程社團，前天4位男女同學，勇奪國際奧林匹亞機器人大賽全國冠亞軍。圖／忠和國中提供
忠和國中學子勇奪WRO智能機器人全國冠亞軍，指導老師張家祥（由右而左），國三學生殷浩宸、曾振豪、國三學生張莘稚、李玟妤。圖／忠和國中提供
忠和國中學子勇奪WRO智能機器人全國冠亞軍，指導老師張家祥（由右而左），國三學生殷浩宸、曾振豪、國三學生張莘稚、李玟妤。圖／忠和國中提供

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