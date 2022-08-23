中埔國小中央廚房推嘉義優鮮日 18鄉鎮市特色食材入菜

幸福開學日，嘉義縣中埔國小今天啟動中央廚房正式為中埔、中山、大有、內甕4所小學近500名師生提供優質午餐，校方特別於每周二設為「嘉義優鮮日」，輪流供應18鄉鎮的農特產，縣長翁章梁視察見到專屬「素食烹調區」大讚這實在很貼心！

「拉平城鄉差距，對的方向！」縣長翁長梁指出，嘉義縣是全台獲教育部偏鄉學校中央廚房計畫核定補助最多的，總計3億3856萬9000元，3間新建11間擴建中央廚房，供應全縣44所國中小師生營養午餐，中埔國小推「嘉義優鮮日」，讓學童吃到縣內農漁民栽種養的食材，是非常好的。

中埔國小的中央廚房風格設計簡約，以在地農特產品、嘉義優鮮產品馬賽克做為公共藝術，結合食農教育理念，規畫食育教室，戶外食農苗圃、生態水池，落實學童的環境友善課程。

立委陳明文說，我們對教育特別關心，從老舊教室整建、班班有冷氣到今天的中央廚房新建改善，一路爭取到落實，見到提升學童用餐營養品質，大家能共同監督運用科技，將午餐安全衛生的送到每位孩童餐桌上。

中埔國小校長林俊良校長表示，特別在每周二為嘉義優鮮日，供應嘉義縣18鄉鎮的農漁特產品，以今天就以中埔鄉特產絲瓜做「絲瓜燴菇」及清煮「布袋白蝦」，讓學生更了解嘉義縣的風土特色。